به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رزمی بعد از ظهر شنبه در آئین معرفی فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان دیر اظهار داشت: نیروی انتظامی با برقراری امنیت پایدار در جامعه همواره به عنوان یکی ازنیروهای فعال در تأمین امنیت جامعه در سطح کشور است.

وی با بیان اینکه امنیت و سلامت دو نعمت الهی برای هر جامعه خواهد بود، افزود: در جمهوری اسلامی ایران خط قرمزی برای مبارزه با متخلف وجود ندارد.

رزمی با تاکید بر اینکه مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر اولویت اصلی نیروی انتظامی است، گفت: با برخورد مقتدرانه نیروی انتظامی زمینه تخلف در سطح شهرستان‌های استان بوشهر کاهش یافته است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان بوشهر افزود: تولید و حفظ امنیت به تنهایی از نیروی انتظامی بر نمی‌آید و همراهی مردم با نظام اسلامی بی‌نظیر است و بخشی از کشفیات کالای قاچاق ناشی از همکاری مردم با پلیس است.

سرهنگ علیرضا رزمی با بیان اینکه در زمینه مبارزه با مواد مخدر و کالای قاچاق ممنوعه تلاش گسترده‌ای در سطح استان صورت گرفته است، اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر دغدغه همه خانواده‌ها است که در این زمینه برنامه‌ریزی‌های بسیار خوبی توسط نیروی انتظامی صورت گرفته است.

جانشین نیروی انتظامی استان بوشهر در ادامه به کاهش تلفات جاده‌ای در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: در سه ماه نخست سال جاری آمار تصادف رانندگی در این استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد کاهش داشته است.

سرهنگ علیرضا رزمی ضمن تقدیر از تلاش‌های حمید محمدی نسب فرمانده سابق انتظامی شهرستان دیر،گفت: جایگاه امنیتی این شهرستان به عنوان یکی از امن‌ترین شهرستان‌های استان بوشهر است که این مرهون تلاش‌های نیروی انتظامی است.

در این آیین سرگرد فرهاد آراوند به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان دیر معرفی و از خدمات سرهنگ حمید محمدی‌نسب قدردانی شد.