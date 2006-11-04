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۱۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸

كارشناس داوري جشنواره مطبوعات :

سطح آثار محلي در گرايش مصاحبه بهتر از آثار سراسري بود

كارشناس داوري كميته تخصصي مصاحبه گفت : آثار محلي به مراتب وضعيت بهتري نسبت به آثار سراسري داشته اند به طوري كه اين مساله نقطه عطفي در جريان رو به رشد نشريات محلي به حساب مي آيد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهدي فرقاني در گفتگو با ستاد خبري سيزدهمين جشنواره مطبوعات و اولين جشنواره خبرگزاري ها ، اظهار داشت : نشريات محلي علي رغم امكانات محدود ،  رشد قابل توجهي داشته ، به نحوي كه مي توان گفت به نقطه قابل اتكايي رسيده اند .

وي سطح مصاحبه هاي امسال را نسبت به دوره هاي قبل پايين تر دانسته و تصريح كرد : متاسفانه در بين آثار ارسالي امسال مصاحبه هاي چالشي و جدي كه مصاحبه گر با قصد پر و مطالعه زياد ، آن را به جلو پرده برده باشد ، كمتر به چشم مي خورد .

فرقاني تاكيد كرد : فضاي كنوني نشان دهنده اين است كه مطبوعات به چه ميزان كار حرفه اي و اصولي ، انجام داده اند .
کد مطلب 401858

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