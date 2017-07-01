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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۷

رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی:

ماجرای ربوده شدن همزمان ۵۰ کودک تبریزی کذب محض است

ماجرای ربوده شدن همزمان ۵۰ کودک تبریزی کذب محض است

تبریز - رئیس پلیس فتای آذربایجان شرقی گفت: ماجرای ربوده شدن همزمان ۵۰ کودک تبریزی که در فضای مجازی پیچیده است، کذب محض است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن محمودی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد  از شایعه سازان فضای مجازی گفت: بدون تعارف برخورد خواهیم کرد.

وی سپس با تاکید بر اینکه پلیس با ناامن کنندگان فضای مجازی برخورد قاطعی می کند، ادامه داد: اراذل و اوباش سایبری بدانند اگر در بین مردم نگرانی ایجاد کنند بدون تعارف و درنگ دستگیر خواهند شد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات آذربایجان شرقی همچنین در خصوص شایعه ربوده شدن ۵۰ کودک تبریزی گفت: این ماجرا کذب محض است و قضیه به کانالی مربوط می شود که برای افزایش تعداد اعضای خود این شایعه را به وجود آورده است.

وی سپس با تاکید بر اینکه این شایعه از زبان رییس پلیس شهر و به نوعی ناشیانه از طریق یکی از گروه های شبکه اجتماعی تلگرام پخش شده بود، افزود: با تلاش جهادی نیروهای پلیس فتا، فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی و همکاری دادستان تبریز، توانستیم ادمین اصلی گروه را دستگیر کنیم.

کد مطلب 4018583

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