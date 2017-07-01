به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیهانی بعدازظهر شنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت دو و میدانی استان گلستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عده ای که منافع خودشان را از دست داده‌اند به دنبال انتقاد از فدراسیون دو و میدانی هستند.

وی افزود: این افراد در این شرایط از فضای مجازی استفاده کرده و دست به انتقاد می‌زنند زیرا منافعی از طریق دو و میدانی ندارند.

نمی‌گذارم حق کسی ضایع شود

رئیس فداسیون دو و میدانی خاطرنشان کرد: تا زمانی که من رئیس فدراسیون دو و میدانی هستم اجازه نمی‌دهم حق کسی ضایع شود.

کیهانی تصریح کرد: ۱۰ مربی که تا به حال خارج از کشور نرفته بودند در معیت تیم ملی نوجوانان به رقابت‌های فراملی اعزام شدند.

وی ادامه داد: هدف امسال فدراسیون دو و میدانی عملیاتی کردن برنامه‌ها بوده و جزو سه فدراسیونی هستیم که با دو اسپانسر قرارداد یک ساله بسته‌ایم.

وی یادآور شد: طرح ملی استعدادیابی دو و میدانی به پایان رسیده و با حامی مالی فدراسیون به توافق رسیده‌ایم تا در تمامی ۳۱ استان مسابقات دو و میدانی برگزار کنیم.

نیاز مالی ورزشکاران باید از طریق باشگاه‌ها تامین شود

رئیس فدراسیون دو و میدانی با بیان اینکه فدراسیون وظیفه ندارد به ورزشکاران حقوق بدهد، گفت: نیاز مالی ورزشکاران باید از طریق باشگاه‌ها تامین شود و در این راستا تیم‌های بزرگی برای حضور در لیگ دو و میدانی اعلام آمادگی کرده‌اند تا ورزشکاران از این راه درآمدزایی کنند.

کیهانی افزود: ساماندهی مسابقات در دستور کار فدراسیون قرار دارد و در کنار لیگ طلایی، لیگ‌های امید، جوانان و نوجوانان هم برگزار خواهیم کرد.

وی بیان کرد: ساماندهی مربیان هم یکی دیگر از برنامه های فدراسیون دو و میدانی بوده و ۴۰ مربی داخلی را ساماندهی می‌کنیم.