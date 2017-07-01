به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید یعقوب موسوی عصر شنبه در مراسم یادبود مرحوم آیتالله ابوالفضل سلیمی که به میزبانی مسجد جامع (سید) زنجان برگزار شد، با یادآوری اینکه مرحوم آیتالله سلیمی از اساتیدی بود که هیچگاه در راه علمآموزی خسته نشد و شاگردان زیادی را تربیت کرد، افزود: این خصایص بارز باعث شده است که از این استاد گرانقدر بهعنوان یک عالم خستگیناپذیر در راه علم یاد شود.
وی با بیان اینکه مرحوم آیتالله سلیمی دارای ابعاد شخصیتی مختلف و قابل تعریف بود، ادامه داد: ایشان را باید به لحاظ اخلاقی، عالمی خوشبرخورد، وارسته، خوشاخلاق و والا دانست که با همین خصوصیات بارز توانست نردیک به ۶۰ سال از عمر شریفش را به تدریس در حوزه و دانشگاه بگذراند.
موسوی با تاکید بر اینکه بارزترین خصوصیت و ویژگی این عالم سفر کرده، خستگیناپذیری وی در علمآموزی در طول عمر با برکتشان بود، تصریح کرد: ایشان را باید عالمی با زندگی ساده و بیآلایش دانست که طلاب زیادی به خصوص بانوان توانستند به برکت همین ویژگی خستگیناپذیری، در کلاس درس این عالم وارسته حضور پیدا کنند.
مدرس حوزه علمیه زنجان با تاکید بر اینکه مرحوم آیتالله سلیمی زنجانی هیچگاه به دنبال کسب پست و مقام نبود، اظهار کرد: بیشک یکی از امتیازاتی که که خداوند به ائمهاطهار (ع) عطا کرده، مسئله علم است، علمی که حضرت علی (ع) از آن بهعنوان ملاک اصلی انسان در زیبایی میدانند و در سخنی دیگر میفرمایند: یتیم کسی نیست که پدرش را از دست داده باشد، بلکه کسی است که از علم و ادب محروم شود.
موسوی در ادامه با یادآوری اینکه علم به دو نوع علم اکتسابی و انتسابی است، افزود: در علم اکتسابی شخص باید به دنبال فراگیری علم باشد اما در علم انتسابی یا علم لدونی، اختصاص به ائمهاطهار (ع) داشته و از سوی خداوند اهدا میشود.
مدرس حوزه علمیه زنجان با بیان اینکه جایگاه رفیع علم در دین مبین اسلام بهقدری والا است که علما را در کنار انبیا و شهدا بهعنوان اشخاصی که در روز قیامت شفاعت میکنند یاد کرده است، خاطرنشان کرد: این خود بیانگر جایگاه ارزشمند و والای علم در دین مبین اسلام است، بنابراین هر چقدر علم انسان بیشتر شود، ارزش او نیز در نزد خداوند متعالیتر خواهد بود.
همچنین حجت الاسلام فیروزعلی خسروی رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان در پیامی بمناسبت ارتحال عالم ربانی،استاد اخلاق آیت الله شیخ ابوالفضل سلیمی با تسلیت ارتحال ایشان عنوان کرده است: ارتحال عالم ربانی آیت الله شیخ ابوالفضل سلیمی موجب تأثر و تأسف گردید.
در این پیام آمده است: آن عالم بزرگوار از مفاخر و حوزه علمیه زنجان و سالها در سنگر تبلیغ و تعلیم فعالیتهای چشمگیری داشت و طلاب فاضل وعالی از ایشان بهره های فراوانی بردند.
خسروی در پیام خود عنوان کرده است: این ضایعه مؤلمه را به حضرات علمای اعلام،حوزه علمیه استان زنجان،مردم شریف زنجان، و خانواده ایشان تسلیت میگویم و غفران و رحمت واسعه الهی را برای آن فقید سعید،و صبر جمیل و اجر جزیل برای بازماندگان محترم را از خداوند متعال مسألت دارم.
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