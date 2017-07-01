به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی آب عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه کیفیت آب شرب تهران همواره یکی از دغدغه ها بوده است، اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت نیرو و سایر دستگاههای مربوطه برای سلامت آب شرب تهران را کارآمد و موثر ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه با کارهای انجام شده، امروز این اطمینان وجود دارد که آب شرب سالم در اختیار مردم تهران قرار دارد.

معاون اول رییس جمهور افزود: در چند سال اخیر در مقاطعی، نگرانی در خصوص کیفیت آب شرب تهران باعث شد که جلساتی برای کنترل شرایط برگزار شود ولی خوشبختانه امروز دغدغه ها مرتفع شده است و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهادات و مصوبات شورای عالی آب، ضرورت اجرای مصوبات از سوی دستگاههای اجرایی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: باید منابع مورد نیاز اجرای طرح های تکمیلی در خصوص کیفیت و کمیت آب تهران تامین و موانع موجود بر سر راه اجرای این طرح ها برطرف شود.

وی ادامه داد: لازم است صنایع در حاشیه رودخانه های تامین کننده آب شرب تهران ساماندهی و محدودیت های در نظر گرفته شده در این مناطق با جدیت اعمال شود تا شاهد بهبود هرچه بیشتر کیفیت آب شرب تهران در سالهای آینده باشیم.

معاون اول رییس جمهور اجرای طرح های متعدد فاضلاب و تصفیه خانه و نیز استفاده از پساب فاضلاب را از اقدامات و دستاوردهای مهم دولت برشمرد و بر لزوم تلاش بیشتر برای توسعه اینگونه برنامه ها تاکید کرد.

در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از وضعیت کیفیت منابع آب شرب تهران در حوضه های سد ماملو، سد لتیان، سد طالقان، سد لار و سد امیرکبیر ارائه کرد و به تشریح تغییرات شاخص کیفیت آب شرب تهران در سالهای گذشته پرداخت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران نیز در تکمیل گزارش وزیر نیرو، به بیان اقدامات انجام شده برای تامین آب با کیفیت مطلوب و برنامه های در دست اقدام در قالب طرح جامع آبرسانی تهران پرداخت و گفت: میزان نیترات در آب شرب تهران که به یک دغدغه تبدیل شده بود، در حال حاضر در هیچ نقطه ای از تهران نگران کننده نیست.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم در این نشست با تاکید بر لزوم پایش آب شرب و نظارت مداوم بر کیفیت آن، گفت: بررسی و نظارت دائمی آب شرب برای جلوگیری از ورود آلاینده ها به داخل آب، امری ضروری است.

در این جلسه استاندار تهران نیز در سخنانی اجرای طرح قمر بنی هاشم(ع) با هدف بهبود کیفیت آب تهران را طرحی موثر و کلیدی توصیف کرد و از افتتاح این طرح در آینده نزدیک خبر داد و خواستار رفع موانع پیش روی اجرای این طرح شد.

در این نشست که وزیر جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، رییس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از درصد تغییر بارش استان ها و کشور از مهر سال ۹۵ تا تیر ماه سال جاری ارائه کرد و ضمن توضیح درباره وضعیت فعلی و پیش بینی دمای هوای کشور، گفت: آنچه در برخی رسانه ها تحت عنوان افزایش بی سابقه دمای هوا و رکود گرما در اهواز منتشر شده صحت ندارد و شرایط دمای هوای کشور و اهواز در شرایط غیرعادی نیست.