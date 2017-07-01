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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۶

روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی:

اقدامات انجام شده در زمینه فعال شدن شبکه ملی اطلاعات گزارش شود

اقدامات انجام شده در زمینه فعال شدن شبکه ملی اطلاعات گزارش شود

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تحکیم ارزشهای اسلامی و ملی در فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد گزارش اقدامات انجام شده برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده به شورا ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر شنبه در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش فزاینده فناوری ارتباطات و شبکه های اجتماعی در زندگی جوامع، افزود: امروز اقتصاد، فضای کسب و کار، آموزش، فرهنگ و به طور کلی سبک زندگی جامعه با شبکه های اجتماعی پیوند خورده است و در این عرصه نگاه اثباتی باید بر نگاه سلبی غلبه کند.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تحکیم ارزشهای اسلامی و ملی در فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد گزارش اقدامات انجام شده برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در جلسات آینده به شورا ارائه شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهور همچنین گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت شبکه های اجتماعی ارائه شد و اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند.

کد مطلب 4018610

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    نظرات

    • محمد IR ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
      0 0
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      رفت تا 4 سال دیگر . حسن روحانی تخصصش در بایگانی کار و کار و کار و کار است .

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