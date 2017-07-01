سعید محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوای اراک صبح روز شنبه دهم تیرماه نیز، ۳۱میکروگرم بر مترمکعب اندازه گیری شد که پایین تر از حد مجاز بود اما در ساعات ظهر به علت افزایش ریزگردها، غلظت ذرات معلق در هوای این شهر به ۳۹ میکروگرم بر مترمکعب رسید که فراتر از حد مجاز است.

وی افزود: تداوم روند افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوای شهر اراک و رسیدن به حجم ۸۰ میکروگرم بر مترمکعب که بیش از دو برابر حد مجاز است، وضعیت هوای این شهر را در ساعات عصر و شامگاه روز شنبه به وضعیت ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی رساند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: حد استاندارد میزان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون در هوا، ۳۵میکروگرم بر مترمکعب است، به این ترتیب وضعیت هوای ناسالم برای تمامی گروه های جمعیتی در شهر اراک اعلام می شود.

محمودی خاطرنشان ساخت: در شرایط هوای ناسالم برای تمام گروه های جمعیتی، افراد به جز موارد ضروری باید از رفت و آمد در محیط شهری و مناطق پرتردد خودداری کنند.