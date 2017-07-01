به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی آل هاشم عصر شنبه در دیدار با جمعی از سپاهیان اظهار داشت: سپاه و بسیج در مواقع سخت و بحرانی یار و یاور کشور و ملت بوده اند.

وی سپس با تاکید بر اینکه هرگونه تهمت علیه سپاه ظلم به انقلاب است، افزود: سپاه همواره برای سازندگی و پیشرفت کشور در کنار دیگر دستگاه ها تلاش می کند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه سپاه در راستایمنافع ملی حرکت می ‌کند، افزود: سابقه و پیشینه سپاه نشان می دهد که این نهاد بر آمده از بطن انقلاب است.

حجت الاسلام آل هاشم با بیان اینکه سپاه همیشه مطیع امر مقام معظم رهبری بوده است، ادامه داد: سپاه همواره در سنگر دفاع از انقلاب و نظام اسلامی قرار داشته است.