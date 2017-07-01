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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۳

هواپیمای سعودی در فرودگاه قاهره دچار سانحه شد

هواپیمای سعودی در فرودگاه قاهره دچار سانحه شد

منابع آگاه در فرودگاه قاهره اعلام کردند که یک هواپیمای سعودی در این فرودگاه دچار سانحه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع آگاه در فرودگاه بین المللی قاهره اعلام کردند که یک هواپیمای سعودی در این فرودگاه دچار حادثه شده است.

به گفته این منابع، هواپیما با یک شیء بزرگ هنگام فرود برخورد کرده است و مقامات فرودگاه کمیته فنی برای بررسی هواپیمای عربستانی پس از برخورد آن با این شیء بزرگ تشکیل داده و تدابیر لازم را برای حفاظت از سلامت مسافران و هواپیما به عمل آورده اند.

این منابع بیان کردند: شرکت خطوط هوایی عربستان تصمیم به لغو پرواز ۳۱۰ و انتقال مسافران آن به یکی از هتلها گرفته است.

کد مطلب 4018620

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