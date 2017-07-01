آتش سوزی در مجتمع مسکونی و تجاری اطراف حرم رضوی مهار شد

آتشپاد دوم مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات این حادثه اظهار کرد: دقایقی قبل آتش سوزی یک مجتمع تجاری و مسکونی در حوالی بست شیرازی حرم مطهر رضوی با تلاش آتش نشانان مهار شد.

وی با بیام اینکه آتش نشانان در حال عملیات کاوش هستند، افزود: بر اساس اطلاعات اولیه کانون آتش سوزی قسمت پارکینگ خودروها در طبقه منفی یک این مجتمع مسکونی و تجاری بود که از طریق داکت های برق به طبقات فوقانی سرایت کرد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد تصریح کرد: با توجه به انتشار دود در فضای مجتمع، هفت نفر از شهروندان با تلاش آتش نشانان از داخل ساختمان خارج و تحویل تکنسین های اورژانس حاضر در محل شدند.