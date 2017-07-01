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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۶

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد:

آتش سوزی در مجتمع مسکونی و تجاری اطراف حرم رضوی مهار شد

آتش سوزی در مجتمع مسکونی و تجاری اطراف حرم رضوی مهار شد

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: با تلاش آتش نشانان، آتش سوزی در مجتمع مسکونی و تجاری اطراف حرم رضوی مهار شد.

آتشپاد دوم مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات این حادثه اظهار کرد: دقایقی قبل آتش سوزی یک مجتمع تجاری و مسکونی در حوالی بست شیرازی حرم مطهر رضوی با تلاش آتش نشانان مهار شد.  

وی با بیام اینکه آتش نشانان در حال عملیات کاوش هستند، افزود: بر اساس اطلاعات اولیه کانون آتش سوزی قسمت پارکینگ خودروها در طبقه منفی یک این مجتمع مسکونی و تجاری بود که از طریق داکت های برق به طبقات فوقانی سرایت کرد. 

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد تصریح کرد: با توجه به انتشار دود در فضای مجتمع، هفت نفر از شهروندان با تلاش آتش نشانان از داخل ساختمان خارج و تحویل تکنسین های اورژانس حاضر در محل شدند. 

کد مطلب 4018621

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