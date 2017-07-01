به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده عصر شنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ضرورت برخورد اساسی با موضوع قاچاق تاکید کرد و گفت: برخورد قانونی با متخلفان باعث ناراحتی قاچاقچیان و رانت خواران می شود ولی مسئولان مربوطه باید عمل به مر قانون را اولویت اصلی خود قرار دهند.

وی سپس با اشاره به اینکه بحث قاچاق کالا تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی، متضرر می ‌شوند، ادامه داد: باید از تولیدکنندگان واقعی حمایت کنیم و با قاچاقچیان نیز به شدت برخورد شود.

جبارزاده با اشاره به اینکه ۱۳ کیلو شیشه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) استان کشف شد، ادامه داد: از همه نیروهای امنیتی و انتظامی تشکر می کنم.

استاندار آذربایجان شرقی سپس افزود: در جهت رعایت حقوق مردم و حمایت از تولید اصلی و مردمی که به ما مسئولان اعتماد کرده‌اند باید اجازه ندهیم کالای بی کیفیت و غیراستاندارد و خطرناک برای سلامت مردم به کشور وارد شود.

وی همچنین بر ضرورت فنس کشی کامل توسط منطقه آزاد ارس تا پایان شهریور ماه سال جاری تاکید کرد.