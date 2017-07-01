رکورد تردد در جاده های استان قزوین شکسته شد

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در تعطیلات عید فطر سال جاری منتهی به پایان هفته، حدود ۶ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین ثبت شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین بیان کرد: ۴۶ دستگاه های تردد شمار این اداره کل تردد تعداد ۵ میلیون و ۸۵۶ هزار و۶۷۲ وسیله نقلیه را در طول راههای حوزه استحفاضی استان قزوین در تعطیلات عید فطر امسال منتهی به پایان هفته از چهارم تا نهم تیرماه به ثبت رساندند.

پیرنون تصریح کرد: رکورد بی سابقه بیشترین ترددهای ثبت شده در محورهای مواصلاتی استان قزوین مربوط به روز دوشنبه پنجم تیرماه با تعداد ۱ میلیون و ۱۳۹ هزار و۷۱۰ مورد و پرتردد ترین محور استان آزاد راه قزوین به آبیک در روز جمعه نهم تیرماه با تعداد ۱۵۱ هزار و ۱۳۷ تردد ثبت شد که بی سابقه ترین تردد در این محور بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین افزود: مجموع سفرهای انجام شده در محورهای مواصلاتی استان قزوین ۲ میلیون ۴۵۰ هزار و ۹۹۵ سفر بود و از تعداد کل ۵ میلیون و۸۵۶ هزار و۶۷۲ تردد صورت گرفته تعداد ۴ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۳۶ تردد سهم آزاد راههای استان است که معادل ۸۳ درصد کل تردد ثبت شده در محورهای مواصلاتی استان است.

وی بیان کرد: محور کوهستانی و پر پیچ و خم و زیبای قزوین به معلم کلایه واقع در بخش الموت در روز عید سعید فطر تردد بی سابقه ۱۷ هزار و ۷۰۵ سفر را ثبت کرده است که بیانگر استقبال مردم از جاذبه های گردشگری و طبیعت زیبا و پر رمز و راز منطقه است.