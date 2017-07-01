اجرای فعالیت های آموزشی ترویجی برای «مبارزه با استعمال دخانیات»

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه زمانی در این خصوص اظهار داشت: بدون شک استعمال دخانیات زمینه ساز گسترش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است به طوریکه آمارها حاکی از آن است که ۵۰ هزار مرگ در ایران ریشه در استعمال مواد دخانی دارد بنابراین اقدامات و فعالیتهای آموزشی و ترویجی هفته ملی بدون دخانیات برای اطلاع رسانی و افزایش آگاهی شهروندان در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد.

وی با اعلام اینکه هفته ملی بدون دخانیات به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان به ۱۰ الی ۱۶ تیر موکول شد، افزود: در ایران حدود ۷ میلیون و ۷۰۰هزار نفر مصرف‌کننده انواع مواد دخانی هستند و ۴ درصد از کل مرگ و میر بالای ۳۰ سال کشور به واسطه مصرف دخانیات ثبت می‌شود. از همین رو اداره کل سلامت معاونت اجتماعی شهرداری تهران در سال جاری در نظر دارد برنامه های مختلفی را به اجرا در آورد.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اشاره به نامگذاری روزهای هفته ملی بدون دخانیات گفت: شنبه ۱۰تیر به عنوان روز "دخانیات تهدیدی برای جوانان"،یکشنبه ۱۱تیر به عنوان روز "دخانیات تهدیدی برای زنان"، دوشنبه ۱۲تیر به عنوان روز "دخانیات تهدیدی برای محیط زیست"، سه شنبه۱۳ تیر به عنوان روز "دخانیات تهدیدی برای توسعه پایدار"، چهارشنبه ۱۴تیر به عنوان روز "دخانیات تهدیدی برای سلامت"، پنج شنبه ۱۵تیر به عنوان روز "سفیران سلامت علیه دخانیات" و جمعه ۱۶تیر به عنوان روز "نقش آموزه های دینی در کنترل مصرف دخانیات" نامگذاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: مناطق ۲۲گانه طی این هفته باید در راستای اطلاع رسانی و حساس سازی شهروندان نسبت به موضوع دخانیات و سلامت خانواده و جلب مشارکتهای مردمی و همکاری بین بخشی در راستای پیشبرد برنامه های اجرایی تلاش کنند.

زمانی با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت اعضای کانونهای پیشگیری از استعمال دخانیات افزود: مناطق ۲۲ گانه ضمن اهتمام ویژه در بازنگری فعالیتهای انجام گرفته در پارکها و اماکن بدون دخانیات در سطح منطقه، خدمات سلامت محور از قبیل مشاوره، راهنمایی، ارجاع و ترک مواد دخانی را به مردم ارائه می دهند.

وی از اجرای همایش منطقه ای با رویکرد آموزشی در موضوع پیشگیری از استعمال دخانیات خبر داد و گفت: طی این همایش از برگزیدگان ترک سیگار و قلیان و حامیان برنامه های پیشگیرانه و کنترل مصرف دخانیات تقدیر به عمل می آید.