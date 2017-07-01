به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عطاپور بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی آذربایجان غربی اظهارداشت: رعایت حقوق شهروندی، توجه به موضوع حجاب و عفاف و عملکرد دستگاه های ۲۴ گانه در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه از موارد این بازرسی ها به شمار می رود.

وی ادامه داد: با تصویب اصلاح فرآیند ۵ خدمت ستاد صیانت از حقوق شهروندی رضایت افکار عمومی افزایش یافته و بزودی خدمان این ستاد بصورت الکترونیکی ارائه می‌شود.

عطاپور گفت: ارزیابی سطح رضایتمندی مردم از هر یک از خدمات مذکور بر عهده ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور است و به این ترتیب ستاد صیانت موظف است در دوره‌های ۶ ماهه نسبت به سنجش سطح رضایت مراجعین به دستگاه‌های اجرایی اقدام و نتیجه را به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.

وی با یادآوری اهمیت حقوق شهروندی اظهار داشت: اکنون مهم‌ترین بحث ما با توجه به رونمایی از منشور حقوق شهروندی بسط این حقوق در سطح جامعه است و در این راه سعی داریم تا با همکاری همه مدیران کل، فرمانداران، تشکل‌های صنفی و اجتماعی به وعده رئیس جمهور جامه عمل بپوشانیم و حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مقوله‌های مهم توسعه اجتماعی اجرا کنیم.

عطاپور افزود: در گذشته مشکل اساسی در دستگاه‌های اجرایی فرآیندهای کاری و سازمانی پیچیده بود که به علت غیرشفاف و طولانی بودن فرآیندها سبب معطل شدن ارباب رجوع می‌شد اما اکنون با اصلاح برخی از این فرآیندها توسط سازمان برنامه و بودجه سعی در روانسازی خدمت رسانی به مردم شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: یکی از راهبردهای روانسازی و اصلاح فرآیندهای اداری در برنامه ۹ گانه حقوق شهروندی پیش بینی شده است و آن ارائه خدمات در بستر الکترونیکی است که اجرای برنامه پنجم ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکترونیک را می‌طلبد بنابراین اگر می‌خواهیم امور اداری بهتر از قبل پیش برود و در این بین حقوق مردم تضییع نشود اجرای برنامه پنجم ارتباطات مردمی و توسعه خدمات الکترونیک در دستور کار قرار بگیرد.