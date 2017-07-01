وجود بیماری آنفلونزا در مرغدارهای آبیک تکذیب می شود

سید بهمن نقیبی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با رد شایعات مربوط به مشاهده بیماری فوق حاد پرندگان در یکی از شهرهای استان گفت: در استان قزوین آمادگی کامل برای مقابله و پیشگیری از بیماری فوق حاد پرندگان وجود دارد و در صورت مشاهده علائم این بیماری با آن برخورد می کنیم.

وی افزود: شایعه بروز بیماری آنفلوآنزا در مرغداری‌های آبیک تکذیب می شود و به شهروندان اطمینان می دهیم با نظارت کامل بهداشتی هیچ مشکلی در مصرف گوشت مرغ در استان وجود ندارد و ما درآماده باش کامل هستیم و در صورت مشاهده علائم آن بسرعت اقدامات پیشگیرانه را انجام می دهیم.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین یادآورشد: هشدارها و توصیه های بهداشتی لازم به صاحبان مرغداری ها در شهرستان آبیک و قزوین داده شده و انتظار داریم در صورت مشاهده هرگونه علائم این بیماری مراتب بسرعت به ادارات دامپزشکی استان اطلاع داده شود.

نقیبی گفت: با اطلاع رسانی مناسب و برگزاری دوره های آموزشی و مراقبت‌های لازم در استان در این زمینه هیچ مشکلی نداریم و با کنترل دقیق و مستمر همه فرآورده های پروتئینی از جمله عرضه گوشت مرغ بین شهروندان سلامت این فرآورده ها را در استات تضمین می کنیم.