حضور سرمایه گذاران در پردیس تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی حیدری، بعدازظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان پردیس که با حضور حجت الاسلام .المسلمین حسین توسلی امام جمعه و دیگر روسای ادارات و نهادهای این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، طی سخنانی گفت: در این نشست برنامه های ادارات برای ۳ ماهه دوم و چشم انداز هر اداره تا پایان سال بررسی می شود.

فرماندار پردیس ضمن دعوت از مسئولان به پذیرش سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴، گفت: دستگاه اجرایی شهرستان سعی در تسهیل شرایط حضور سرمایه گذاران در پردیس خواهد کرد.

وی همچنین از ادارات خواست ۵ برنامه مهم خود در سال ۹۶ را با جزئیات کامل به فرمانداری ارائه دهند تا حمایت این نهاد کمک کننده ادارات در تحقق این اهداف باشد.

مرتضی حیدری، در حاشیه برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان نیز در جمع خبرنگاران در خصوص این نشست و مصوبات آن اظهار داشت: طبق روال قانونی هر ۴۵ روز جلسات شورای اداری را برای هماهنگی دستگاه‌های شهرستان پردیس برگزار می کنیم.

وی اظهار کرد: امروز پس از ماه مبارک رمضان، عید سعید فطر و همچنین برگزاری انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری، ضمن تقدیر از دستگاه‌های دولتی که نقش بسزایی را در برگزاری این انتخابات پرشور و حماسی داشتند مباحث متعدد دیگری را در این جلسه مطرح کردیم.

حیدری افزود: تاکید بر موضوع اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که پس از سپری شدن انتخابات دستگاه ها آن را بنا بر فرمان مقام معظم‌رهبری به صورت جدی دنبال کنند از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

فرماندار پردیس ادامه داد: موضوع بعدی تشدید نظارت در جهت ایجاد رضایت مندی در میان مردم و شهروندان بود و با اتخاذ تصمیماتی برای تشدید نظارت‌ها توسط مدیران دستگاه‌ها و برای جلب رضایت مردم در دستور کار این جلسه قرار گرفت تا در تحقق شعار اقتصاد در ذیل اقتصاد مقاومتی اقداماتی شایسته انجام شود.

وی اضافه کرد: تاکید بر برنامه ریزی و اخذ برنامه‌های کلان اقتصاد مقاوم، برقراری نظم و حضور در ادارات برای بهبود خدمات رسانی به شهروندان و... جز مصوبات این جلسه بود.