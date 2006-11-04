دستيابي به انرژي هسته اي ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،"جان هاوارد" در ادامه سخنان خود در جمع نمايندگان حزب ليبرال استراليا افزود : استراليا يكي از بزرگترين توليدكنندگان اورانيوم در سطح جهان بوده كه بدون برخورداري از از راكتور، تنها از آن مصرف پزشكي مي كند .

نخست وزير استراليا همچنين افزود : چنانچه از همين حالا استفاده از انرژي هسته اي به طور برنامه ريزي شده دنبال شود؛

مي توانيم حداقل تا 15 سال آينده از صنعت هسته اي برخوردار باشيم .

اين در حالي است كه مطبوعات استراليا نيز در گزارشهاي امروز خود خاطر نشان كردند : دولت استراليا گروههاي كاري را تشكيل داده كه بر اساس آن مسئله برخورداري از انرژي هسته اي را بررسي كنند.

گزارش ABC اطلاعات محرمانه اي كه تا كنون از نشست 1997 دولت منتشر شده است، نشان مي دهد كه 14 مكان در استراليا براي تاسيس راكتوردر نظر گرفته شده اند كه از جمله اين مكانها؛ ارتفاعات لوكاس، گلبورن، هالسورثي، بروكن هيل در نيوساوت ويلز، و همينطور آدلايد، داروين ، پرت ، ام تي ايسا در شمال غرب ، و كوئينزلند از جمله مكانهاي تاسيس راكتور به شمار مي روند.

گرچه مخالفان در صدد ممانعت از تكميل پروژه هاي هسته اي هاوارد هستند، اما نخست وزير استراليا براهميت انرژي هسته اي به طور كلي تاكيد و از مخالفان نيز خواسته است تا وي را در نهايي كردن اين پروژه ها همراهي كنند.

حدود 1 ماه پيش نيز " ايان ماكفرلان" وزير صنايع استراليا درسخناني اعلام كرد : اين انتظارمي رود كه كشورش اولين مركز انرژي هسته اي را طي 10 سال آتي احداث كند.

وي درجمع خبرنگاران درسيدني گفت :" استراليا جزء احمق ها خواهد بود اگر به توليد انرژي هسته اي فكر نكند، زيرا اين انرژي نقش اساسي درجلوگيري از خارج شدن گازهاي گلخانه اي ايفا مي كند".