۱۱۰۰ نفر در بخش صنعت دامغان مشغول به کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عابدیان عصر شنبه در حاشیه بازدید اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و امامجمعه دامغان از کارخانههای این شهرستان، در جمع خبرنگاران ابراز کرد: اگر تمامی واحدهای صنعتی دامغان فعال باشند، سه هزار و ۷۳۷ نفر مشغول به کار میشوند اما این عدد امروز یک هزار و ۱۴۰نفر است که رضایتبخش نیست.
وی با بیان اینکه در دامغان از مجموع ۱۵۶ واحد صنعتی، ۱۰۲واحد فعال و نیمه فعال و ۴۴ واحد نیز به دلیل مشکلات مختلف کاملاً تعطیل هستند، افزود: این در حالی است که ظرفیتهای بسیاری امروز در این شهرستان وجود دارد.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت دامغان گفت: امروز در شهرستان تولیدکننده قطعات بتنی سبک و سنگین با تولید سالانه یکمیلیون تن قطعات بتنی مسلح و غیرمسلح سال ۹۵ در شهرک صنعتی فعالیت دارد که میتواند اشتغال بسیار خوبی را در دامغان داشته باشد چراکه این مجموعه با سرمایهگذاری قریب به ۴۰۰ میلیارد ریالی در حال حاضر برای ۱۰۰ نفر بهطور مستقیم و ۵۰ نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
عابدیان افزود: تاکنون برای راهاندازی واحدهای صنعتی در بخش کوچک و متوسط دامغان ۱۲۴میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی سرمایهگذاری شده بود که با احتساب نرخ امروزی این رقم به ۳۶۵ میلیارد تومان افزایش پیداکرده است.
حجت الاسلام سید محمد حسینیان امامجمعه دامغان نیز در این دیدار خواستار عزم همه مدیران دستگاههای عضو ستاد اقتصاد مقاومتی بر فعال کردن بخش نیمه تعطیل صنعت شهرستان شد.
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