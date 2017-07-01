به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آستارا عصر شنبه در مراسم امحاء حدود ۲۳ تُن رب گوجه فرنگی فاسد کشف شده در این شهرستان، اظهار کرد: حفظ سلامت عمومی جامعه یک اصل و وظیفه دستگاه های حاکمیتی است.

یونس رنجکش با اشاره به اینکه آستارا شهری مرزی است که از مبادی این شهرستان کالاهای مختلفی به استان گیلان وارد می شود، افزود: به همین منظور باید در زمینه ورود کالاها از این شهرستان به استان حساسیت ویژه ای در بین مسئولان امر وجود داشته باشد.

وی به استفاده از مواد غذایی و آلوده کردن آن به عنوان یک اقدام تروریستی در مبحث بیوتروریسم نیز اشاره کرد و گفت: برای تامین امنیت جامعه همه ارگان ها و نهاد های نظارتی و اطلاعاتی در آستارا به شدت پیگیر و حساس در انجام ماموریت های خود هستند.

رنجکش در ادامه با بیان اینکه گاهی اوقات برخی افراد سودجو با ورود کالاهای نا مرغوب، قاچاق و حتی مواد غذایی فاسد تلاش کرده آنها را وارد بازار کنند، خاطرنشان کرد: در این باره هوشیاری ماموران انتظامی، بهداشتی و سایر دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی موجب کشف این اقدام و جلوگیری از ورود و رسیدن این کالاها به دست مشتریان می شود.

وی همچنین با تأکید براینکه به هیچ عنوان از مرزهای ورودی این شهرستان اجازه عبور کالاهای قاچاق و مواد غذایی نامرغوب و فاقد کیفیت و فاسد را نمی دهیم، تصریح کرد: یکی از اولویت های مسئولان شهرستان آستارا حفظ امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه است.

در این مراسم رئیس شبکه بهداشت و درمان آستارا نیز به چگونگی کشف این محموله اشاره و اظهار کرد: این محموله غذایی در ۹۰ بشکه ۲۲۰ کیلویی به صورت غیر استاندارد یک ماه پیش در حال حمل و عبور از شهرستان مرزی آستارا بود که توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شناسایی و کشف و ضبط شد.

شهرام حسین نژادی در ادامه خاطرنشان کرد: این محموله با اعلام نظر نداشتن مرغوبیت و از مصرف خارج شده توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با دستور دادستان آستارا امحاء شد.