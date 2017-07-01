فستیوال وزرشهای بیلیاردی کشور تیرماه امسال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم اسکندری عصر شنبه در جریان بازدید از از محل برگزاری نخستین فستیوال رشته های بیلیاردی ارومیه افزود: اولین فستیوال ورزش های بیلیاردی کشور با عنوان یادواره ۱۲هزار شهید و شهیدان حادثه تروریستی مجلس از ۳۰ تیرماه بمدت ۱۰ روز در ارومیه برگزار می شود.

وی ادامه داد: پس از بازدید از محل برگزاری این جشنواره به یقین میتوانم بگویم جشنواره ورزش های بیلیاردی به خوبی برگزار خواهد شد.

اسکندری تاکید کرد: میزبانی ارومیه از این جشنواره میتواند سابقه و تجربه بسیار خوبی برای برگزاری مسابقات آسیایی در اردیبهشت ماه سال آینده باشد.

رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۷۰۰ مجموعه ورزشی بولینگ، بولس و بیلیارد در کشور وجود و فعالیت دارند افزود: همچنین ۱۸۲ باشگاه نیز در حال دریافت مجوز هستند.

وی اضافه کرد: آذربایجان غربی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است و با این روند پیشرفت و کمک های جناب چمن گلی به رتبه اول خواهند رسید.

اسکندری تاکید کرد: تمامی ورزشکاران باید با قوانین جمهوری اسلامی به مسابقات اعزام شوند ولی برخی بدون رعایت قوانین کشور وارد دور مسابقات شده اند و متاسفانه تصاویری خلاف شرع منتشر کردند و کمیته انضباطی با آنها برخورد کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه افکار عمومی بر این باورند که بیلیارد رشته ای برای قشر مرفه جامعه است، تصریح کرد: لازم به ذکر است که بیشتر قهرمانان ورزشی جزو قشر متوسط جامعه هستند.

دبیر فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس نیز در این نشست گفت: کمیته بولس از سال گذشته فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرده و نسبت به دو رشته دیگر همگانی تر بوده و امکان المپیکی شدن این رشته ورزشی نیز وجود دارد.

رحیم‌ جنت نیا از استعدادیابی برای رشته های ورزشی بولینگ، بیلیارد و بولس در تمامی استان ها خبر داد و افزود: طی چند روز گذشته تیم بولس پیوند اعضا ایران‌ مقام نائب قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی هم در این نشست گفت: در ۳۰ تیرماه جشنواره ۱۰ روزه بیلیارد کشور در ارومیه برگزار خواهد شد.

عبدالله چمن گلی اظهارداشت: سال ۹۶ سال درخشش و توسعه فعالیت های زیرساختی و عمرانی مجموعه خواهد بود.

رزمجو رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس آذربایجان غربی نیز از برنامه ریزی برای ۳ بخش همگانی، استعدادیابی و قهرمانی برای ۴ سال آینده خبر داد و گفت: شاهد تحولات خوبی از زمان حضور دکتر چمن گلی در ورزش استان بودیم که این هیئت نیز بی نصیب نبوده است.

آذربایجان غربی از رتبه چهارم کشور به رتبه دوم رسیده است و با رتبه اول تنها ۱۰ امتیاز اختلاف دارد.