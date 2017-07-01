به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، فعالان سوریه‌ای می‌‎گویند که شمار غیرنظامیان کشته شده در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا در یک ماه اخیر در این کشور به شدت افزایش داشته است.

مرکز دیده‌بان حقوق بشر سوریه مستقر در انگلیس در گزارشی اعلام کرد که ماه گذشته ۲۹۰ غیرنظامی از جمله ۱۵۱ کودک در بمباران هوایی نیروهای آمریکایی کشته شده‌اند.

این در حالیست که از زمان شدت گرفتن حملات در الرقه، بر شمار غیرنظامیان کشته شده هم افزوده شده است.

لازم به ذکر است، جنگنده های ائتلاف ساعاتی پیش منطقه ای در حومه شهر حسکه را بمباران کردند.

به دنبال این حمله وحشیانه پنج غیرنظامی سوری کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

جنگنده های ائتلاف آمریکایی همچنین یک میدان نفتی در دیرالزور را هدف قرار داده و منهدم کردند.

گفتنی است، اخیرا حملات جنگنده های ائتلاف آمریکایی به مناطق مسکونی و زیرساخت های سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم تشدید شده است.