به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری شوط، حسن عبدالهی بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی اعزام کاروانهای راهیان نور اظهارداشت: ۴۸۰ نفر از قشرهای مختلف مردم شهرستان شوط در قالب کاروانهای راهیان نور در به مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس شمال غرب کشور اعزام می شوند.

وی برای آشنایی با ایثارگری و رشادت رزمندگان اسلام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برهمکاری کلیه دستگاههای اجرایی برای اعزام به موقع این کاروانها تاکید کرد.

معاون فرماندار شوط گفت: ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل سوم و چهارم انقلاب بهترین راه بیمه کردن این قشر آینده ساز جامعه در مقابل تهاجم فرهنگی است.

سرهنگ رمضانی جانشین ناحیه سپاه شهرستان شوط نیز دراین جلسه گفت:۴۸۰ نفر از قشرهای مختلف مردم از جمله جوانان شهرستان شوط در قالب ۸کاروان راهیان نور به مناطق جنگی شمالغرب کشور اعزام می شوند که اعزام این کاروانها از نیمه اول مرداد ماه امسال آغاز می شود.