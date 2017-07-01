به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری شامگاه شنبه در همایش تولد ۱۵ سالگی انجمن معتادان گمنام اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ مرکز اقامت میانمدت معتادان و کمپ ترک اعتیاد در استان دایر است.
وی افزود: در این مراکز معتادان به مدت یک ماه تحت مراقبت بوده و سمزدایی میشوند و در واقع ۹۰ درصد افرادی که به مراکز مراجعه میکنند سمزدایی میشوند.
مدیرکل بهزیستی استان افزود: در ادامه با سپری شدن درمان سرپایی معتادان به مراکز TC و NA ارجاع داده میشوند تا روند درمان تکمیل شود.
ستاری بخشی از سیاست بهزیستی را توسعه مراکز درمان اجتماعمحور عنوان کرد و گفت: به دلیل تأثیرات عمیق درمانی، توسعه این مراکز مورد تأکید است.
وی افزود: راهاندازی دو مرکز در پارسآباد و مشگین شهر در دست اقدام بوده و در ادامه در سایر شهرستانها نیز ایجاد میشود.
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