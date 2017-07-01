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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۳۲

مدیرکل بهزیستی اردبیل:

مراکز درمان اجتماع‌محور اعتیاد در اردبیل توسعه می‌یابد

مراکز درمان اجتماع‌محور اعتیاد در اردبیل توسعه می‌یابد

اردبیل – مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: مراکز درمان اجتماع‌محور اعتیاد در سطح استان توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری شامگاه شنبه در همایش تولد ۱۵ سالگی انجمن معتادان گمنام اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ مرکز اقامت میان‌مدت معتادان و کمپ ترک اعتیاد در استان دایر است.

وی افزود: در این مراکز معتادان به مدت یک ماه تحت مراقبت بوده و سم‌زدایی می‌شوند و در واقع ۹۰ درصد افرادی که به مراکز مراجعه می‌کنند سم‌زدایی می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان افزود: در ادامه با سپری شدن درمان سرپایی معتادان به مراکز TC و NA ارجاع داده می‌شوند تا روند درمان تکمیل شود.

ستاری بخشی از سیاست بهزیستی را توسعه مراکز درمان اجتماع‌محور عنوان کرد و گفت: به دلیل تأثیرات عمیق درمانی، توسعه این مراکز مورد تأکید است.

وی افزود: راه‌اندازی دو مرکز در پارس‌آباد و مشگین شهر در دست اقدام بوده و در ادامه در سایر شهرستان‌ها نیز ایجاد می‌شود.

کد مطلب 4018662
محمد میرزایی ناطق

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