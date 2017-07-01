به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در جمع اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به اینکه ۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد، اظهار داشت:تقاضای کار در استان چهارمحال و بختیاری بسیار بالا است.

وی عنوان کرد: ایجاد شغل در سالجاری در استان چهارمحال و بختیاری از اهداف اصلی دولت است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ایجاد شغل توسط مسئولان با جدیت پیگیری می شود، تاکید کرد: به دنبال این هستیم که در سالجاری ۲۰ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد شغل از مهمترین اهداف مسئولان در این استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید از ظرفیت ها و توانمندی های استان برای ایجاد شغل استفاده کرد.