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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۱۱

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:بیش از ۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در جمع اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به اینکه ۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد، اظهار داشت:تقاضای کار در استان چهارمحال و بختیاری بسیار بالا است.

وی عنوان کرد: ایجاد شغل در سالجاری در استان چهارمحال و بختیاری از اهداف اصلی دولت است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ایجاد شغل توسط مسئولان با جدیت پیگیری می شود، تاکید کرد: به دنبال این هستیم که در سالجاری ۲۰ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد شغل از مهمترین اهداف مسئولان در این استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید از ظرفیت ها و توانمندی های استان برای ایجاد شغل استفاده کرد.

کد مطلب 4018663

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    نظرات

    • میری DE ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
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      پاسخ
      سلام ببخشید تکلیف ناظرین گندم که گزینش انجام شده چی میشه ؟ دیگه کی قراره کارشون انجام بشه...میشه لطف کنید بگید الان تو چه مرحله ای هستن؟

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