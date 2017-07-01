به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری شامگاه شنبه در همایش تولد ۱۵ سالگی انجمن معتادان گمنام اردبیل تصریح کرد: تاکنون آمار دقیقی از تعداد معتادان حاصل نشده و از دستگاه‌های متولی درخواست شده آمار دقیق اعلام کنند.

وی افزود: مطابق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی اعتیاد یک معضل اجتماعی است و مبارزه با آن قویاً در دستور کار دستگاه‌ها قرار گرفته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل با اشاره به فعالیت انجمن معتادان گمنام در استان افزود: این انجمن با این شعار فعالیت دارد که هر معتادی می‌تواند ترک اعتیاد کرده و گرایش به اعتیاد را در خود از بین ببرد.

نصیری افزود: انتظار می‌رود خانواده‌های معتادان و معتادان این پیام را دریافت کرده و با مشارکت در برنامه‌های انجمن‌هایی از این دست به درمان و پیشگیری اعتیاد اقدام کنند.

وی با بیان اینکه بعد از ترک اعتیاد تثبیت شرایط فرد معتاد اهمیت ویژه دارد، اضافه کرد: خانواده‌های معتادان می‌توانند با مراجعه به بهزیستی مشاوره‌های لازم را دریافت کنند.

به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل در سطح استان ۱۰ کمپ بهبودی اقامتی و ۹۰ مرکز درمانی دایر است.

وی افزود: از سال‌های ۷۶ تا ۹۶، ۴۰ هزار نفر به این مراکز مراجعه کرده و ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر در چرخه درمان اعتیاد قرار گرفته‌اند.