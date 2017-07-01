امسال باید ۱۴هزار و ۵۰۰ شغل دولتی در آذربایجان غربی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادق اسکندری عصر شنبه در همایش تجلیل از اصناف اظهارداشت: سهم استان آذربایجان غربی از ایجاد اشتغال دولتی ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر است و اصناف بیشترین سهم را در تحقق این رقم دارند.

وی ادامه داد: اشتغال زایی از برنامه‌های اصلی دولت تدبیر و امید در سال ۹۶ بوده و قرار است برای یک میلیون نفر امسال شغل ایجاد شود و در حوزه صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل برای ۴۵۰ هزار نفر برنامه ریزی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: ۲۰۰ هزار نفر در آذربایجان غربی در قالب اصناف مختلف در بخش‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی مشغول به‌کار هستند.

وی افزود: تأثیر گذاری فعالیت‌های صنفی در ارزش افزوده در اقتصاد بالغ بر ۲۰ درصد است و رقمی فراتر از تصور در حوزه پول، معدن، تجارت و کشاورزی است و به تنظیم بازار نیز کمک می‌کنند و در راستای اشتغال زایی نیز بیش از پیش مؤثر هستند که از بروز مشکلات اجتماعی در جامعه جلوگیری می‌کنند.

اسکندری خاطرنشان کرد: اصناف با بخش تولید، خدمات و سایر بخش‌های مربوطه یک زنجیره اقتصادی تشکیل داده‌اند و در آذربایجان غربی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر در حوزه تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی اصناف مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: به ازای هر ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان تسهیلات در حوزه صنعت یک شغل پایدار ایجاد می‌شود و در سایر بخش‌ها این رقم متفاوت است و توجه بیشتر به اصناف می‌تواند در ایجاد اشتغال پایدار نقش به سزایی داشته باشد.