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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۰۹

درچهارمحال و بختیاری؛

برگزاری دوره های آموزشی مهارت های زندگی مورد توجه قرار بگیرد

برگزاری دوره های آموزشی مهارت های زندگی مورد توجه قرار بگیرد

شهرکرد- معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری دوره های مهارت های زندگی در این استان برای کاهش طلاق مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی بعد از ظهر شنبه در شورای راهبردی جمعیت با اشاره به اینکه برگزاری دوره های مهارت های زندگی مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: برگزاری دوره های اموزشی مهارت های زندگی نقش مهمی در کاهش واقعه های طلاق در جامعه دارد.

وی عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزشی علمی نقش مهمی در تقویت بنیان خانواده دارد.

وی با اشاره به اینکه باید زمینه افزایش ازدواج در این استان فراهم شود، ادامه داد: ایجاد اشتغال از مهمتریین اهداف دولت در چهارمحال و بختیاری است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید در تهیه آمار جمعیت دقت شود تا برنامه ریزی ها درست انجام شود تا مشکلی ایجاد نشود.

کد مطلب 4018670

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