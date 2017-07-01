زن جوان قربانی تصادف رانندگی در نمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی شامگاه شنبه در حاشیه بررسی این حادثه به خبرنگار مهر گفت: یک دستگاه سواری پژو که از سمت تونل حیران به اردبیل در حرکت بوده با زن ۳۵ ساله و پسر ۹ ساله‌ای در سه‌راهی نمین برخورد می‌کند.

وی افزود: در این تصادف زن جوان در محل حادثه و در دم جان‌باخته و پسر ۹ ساله نیز به دلیل مصدومیت شدید به بیمارستان انتقال یافته است.

رئیس پلیس‌راه استان با بیان اینکه هر دو این افراد بومی شهرستان نمین بودند، ادامه داد: علت حادثه ۵۰ درصد به دلیل عدم توجه به جلو راننده پژو و ۵۰ درصد به دلیل نبود پل عابر پیاده و قصور دستگاه‌های متولی اعلام شده است.

فتاحی متذکر شد: به دلیل اینکه شهر نمین پایانه مسافربری ندارد، شهروندان عرض بزرگراه را طی کرده و در سمت دیگر سوار اتوبوس‌های تهران می‌شوند و این موضوع موجب شده همه‌ساله در این منطقه شاهد تصادف عابر پیاده باشیم.

وی تأکید کرد: معضل نبود پل عابر پیاده در این منطقه بارها طرح شده و فرمانداری قول مساعد اختصاص بودجه برای احداث پل عابر پیاده را مطرح کرده است.

رئیس پلیس‌راه استان تأکید کرد به دلیل تصادفات مکرر عابر پیاده در این منطقه ضروری است در کوتاه‌مدت پل عابر پیاده احداث شود.