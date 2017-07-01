به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی عصر شنبه در نشست برنامه‌ریزی سمنان درباره شرایط امروز اقتصادی بیان کرد: شاهد افزایش ۹۰ درصدی بودجه عمرانی استان در سال جاری هستیم که امیدواریم تخصیص این میزان بسیار بیشتر از سال گذشته باشد تا سرجمع شاهد تغییرات اساسی باشیم اما نکته اساسی این است که در تقسیم بودجه استانی برای شهرستان‌های مختلف مشکلاتی وجود دارد و این از سال‌های قبل وجود داشته که کمتر به آن توجه شده است.

وی افزود: در سال جاری جلسات کارشناسی فراوانی داشته‌ایم که حداقل مسئولان متوجه شوند که این اشکالات وجود دارد و بخشی از آن طی سال جاری برطرف شده و بخشی دیگر در سال‌های آتی با محاسبات دقیق‌تر و کارهای کارشناسی برطرف خواهد شد.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس افزود: یکی از مواردی که ما خواهان رسیدگی به آن هستیم این است که ارزش‌افزوده به‌صورت استانی است که مجلس شورای اسلامی آن را مصوب کرده چراکه شهرهای کوچک، نمایندگان قابلی در مجلس دارند، مصوبات به آن سمت حرکت کرده است یعنی تمام مبالغ مرتبط به ارزش‌افزوده در خزانه متمرکز می‌شود و بین شهرستان‌ها توزیع می‌شود و با این قانون قطعاً شهرستانی که ارزش‌افزوده بیشتری دارد در اولویت است اما این عدالت بین شهرستان‌ها به‌خصوص آن‌ها که خیلی ضعیف هستند، شرایط را تغییر می‌دهد.

همتی گفت: ما صحبتمان این است که باید نگاهمان به شهرستان‌هایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند، ازجمله مرکز استان، بیشتر شود یعنی اگر این بخش از آن جدا می‌شود، از جای دیگر تعادل ایجاد شود تا حق‌وحقوقی از مرکز استان ضایع نشود از سوی دیگر ۱.۵میلیارد دلار برای روستاها در نظر گرفته‌شده که کلیات آن تصویب‌شده و چیزی در حدود شش هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شود که در این مقوله نیز روستاهای سمنان کمتر از سایر نقاط استان هستند از سوی دیگر سه درصد درآمدهای نفتی نیز شامل مرکز استان سمنان نمی‌شود و همچنین شاخص‌های این محاسبات نیز به ضرر سمنان است لذا این چند فاکتور باعث شده که ما پیگیر این امر باشیم و خوشبختانه مسئولان نیز آن را پذیرفته‌اند چراکه بسیاری از این موارد جدید است و به موارد بودجه‌ای افزوده‌شده است لیکن اگر این موارد را سرجمع حساب کنیم، باید مقداری برای تحقق عدالت در محاسبات روش‌های جدید اتخاذ شود که خیلی از آن‌سوی بام نیفتیم و خیلی بی‌عدالتی در قبال مرکز استان رخ ندهد.

وی افزود: بحث بعدی اما مقوله سرشماری است که این امر نیز دارای تناقضاتی بود که ما به‌اتفاق مدیران کل برنامه‌وبودجه و فرماندار سمنان به بررسی آن‌ها پرداختیم در این نشست‌ها رئیس آمار کشور را نیز قانع کرده‌ایم که این سرشماری باید بازنگری شود که ظرف چند ماه دیگر این بازنگری صورت خواهد گرفت هر نظری که کمک می‌کند تا در این بازنگری اعداد و ارقام واقعی‌تر باشند، از سوی مدیران دستگاه‌های دولتی بیان شود تا در آن بازنگری اعدادی عنوان شود که ما در برنامه‌های بعدی دچار مشکل نشویم.

عضو خانه ملت بیان کرد: این مقوله که در حال بحث بر روی آن هستیم درصد بسیار کمی است همین درصد کم را نیز ما حساس هستیم که عدالت درباره آن رعایت شود اما بودجه‌های اصلی ما جای دیگری است یعنی بودجه ملی که باید آن را از بودجه استانی تفکیک کرد، در این زمینه باید تعاملی بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان سمنان باشد تا بتوانیم پیگیر این اعتبارات باشیم هر جا ما همکاری داشته‌ایم، نتایج خوبی را گرفته‌ایم.

همتی افزود: ما در شرایطی که هنوز آثار برخی تحریم‌ها وجود دارد تفاوت پرداخت‌ها و حقوقمان بالغ‌بر ۲۸درصد افزایش داشته است علی‌رغم اینکه ما در این حوزه و در دولت نهم ۱۷درصد کاهش این حقوق حقیقی را شاهد بودیم، تورم نیز از بالای ۴۰درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش‌یافته و ثبات بازار ارز در این سال‌ها رخ داد که پایه‌های توسعه کشور در سه چهار سال اخیر، به‌خوبی چیده شد.

وی افزود: این در شرایطی بود که ما در سه سال اخیر درگیر این موضوع بودیم که با دنیا تکلیفمان را مشخص کنیم چراکه روابط تقریباً به صفر رسیده بود و صادرات نفتی به سمت صفر در پیش می‌رفت در این شرایط اما به چنین وضعیت خوبی در کشور رسیده‌ایم که غالب شاخص‌ها به سمت مثبت شدن درحرکت هستند.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: بودجه‌ای که در مجلس چیده شد بر همین مبنی رشد اقتصادی بود که ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت، همچنین برخی شاخص‌ها که هم در سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود و چه در قانون اساسی، سیاست کلی بود، به سمت اجرایی شدن رفت و همه این‌ها در شرایطی بود که درآمد نفتی‌مان کماکان در سال۹۵، ۳۸میلیارد دلار بود که در برابر ۱۱۹میلیارد دلار دولت دهم بسیار اندک است اما با همین شرایط نیز ما قدم‌های خوبی برداشتیم.

همتی افزود: در بودجه سال۹۶ نیز برخی شاخص‌ها که باید به سمت آن‌ها حرکت کنیم خوشبختانه رخ‌داده است نخست اینکه نوسازی مدارس که یکی از چالش‌های امروز کشور ما است که واقعاً درشان نظام و مردم ما نیست، در بخش آموزش‌وپرورش به این مقوله حدود سه میلیارد دلار اختصاص خواهد یافت و امیدواریم برخلاف سال۹۵، تخصیص‌ها در سال جاری بیشتر باشد کما اینکه افزایش آن نیز قابل‌توجه است.

وی درباره بخش‌های بودجه ۹۶ نیز ادامه داد: در بخش نفت هم دو درصد درآمدهای مناطق محروم به سه درصد افزایش‌یافته که این نیز می‌تواند کمک کند تا این مناطق به سمت ایجاد عدالت در کشور بروند از سوی دیگر مستمری بهزیستی و کمیته امداد در بودجه ۹۶، سه برابر شده است که در طول تاریخ انقلاب شاید بی‌نظیر باشد همچنین بخشودگی مالیاتی حقوق کارکنان نیز به دو میلیون تومان افزایش یافت که درگذشته یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان بود و ... که مجموع این‌ها نشان می‌دهد اتفاقات خوبی در بودجه سال جاری رخ‌داده است.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس همچنین گفت: دیگر بخشی که در بودجه ۹۶ به‌خوبی گنجانده‌شده، مقوله تفاوت بازنشسته‌های دولتی است که مصوب آن ۱۰درصد شد یعنی بازنشستگان قدیم و جدید تا سقف ۱۰ درصد می‌توانند تفاوت داشته باشند که این امر نیز خوشبختانه توانست به‌خوبی در بودجه گنجانده شود هرچند این امر نیز دچار چالش‌هایی بود که قطعاً با برخی تغییرات در مصوبات بعدی مجلس خواهد بود که به آن عدالتی که شایسته نظام است، دست‌یابیم.

همتی بیان کرد: افزایش حقوق بازنشستگان پیش از موعد که شامل افرادی بودند که بنا به پیشنهاد دولت وقت بازنشسته شدند، دو تا سه سال نیز حقوق کامل دریافت کردند اما یک‌باره برگشتند به حقوق بر مبنای ۲۵روز که برخی مشکلات را برای آن‌ها و خانواده‌هایشان پیش آورد و این مقوله نیز در بودجه۹۶ مصوب و مورد تائید شورای نگهبان قرار گفت که این‌ها به حقوق کامل خودشان بازگردند چنین مصوباتی همچنین در حواشی بودجه فراوان هستند و هدف آن‌ها عدالت در اقتصاد کشور است که امیدواریم ثمره آن را شاهد باشیم.