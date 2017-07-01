انفجار یک کارگاه در باقرشهر/عملیات جستجو پس از ۶ ساعت پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه یک کارگاه تولیدی در خیابان «توریست» باقرشهر دچار انفجار شد.

بر اساس گزارشات رسیده ۳ مجروح از زیر آوار ناشی از این انفجار خارج شده و به بیمارستان هفتم تیر ری منتقل شدند و طبق اظهار شاهدان، یک نفر همچنان زیر آوار مانده بود.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، شدت انفجار به حدی بود که درب کارگاه به خیابان پرت شده است.

ابوالفضل رضایی، مسئول آتش نشانی شهرداری باقر شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در حال حاضر یک نفر در زیر آوار محبوس است، خواستار اعزام سگ های زنده یاب به محل حادثه شد.

حال نامساعد دو نفر/ نفر سوم ۸۰ درصد سوختگی

عملیات آوار برداری همچنان ادامه دارد.

حال دو نفر از مصدومان در بیمارستان وخیم اعلام شده است و نفر سوم نیز دچار ۸۰ درصد سوختگی شده است، به طوری که صورت وی غیر قابل تشخیص است.

به گفته مسئول آتش نشانی شهرداری باقرشهر، علت این حادثه هنوز مشخص نیست.

رضایی اضافه کرد: آتش نشانان ایستگاه یک و دو به محض اطلاع از حادثه به محل اعزام شدند.

متاسفانه محل حادثه به صورت صد درصد تخریب شده و دو منزل کناری نیز آسیب دیده اند.

اظهارات یکی از همسایگان

یکی از شاهدان لحظه انفجار حادثه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو انفجار در فاصله کمتر از یک دقیقه اتفاق افتاد.

وی افزود: به نظر می آید انفجارها مربوط به آبگرمکن باشد.

سگ های زنده یاب و دستگاه الکتریکی زنده یاب توسط چندین تیم امداد و نجات و نیروهای انتظامی در محل حادثه حضور پیدا کردند.

تخریب ۴ منزل مسکونی

ابوالفضل رضایی، لحظاتی پیش در خصوص این حادثه گفت: در این حادثه ۴ منزل تخریب شده و شدت انفجار به حدی بوده است که شیشه های منازل اطراف شکسته است.

وی در ادامه اظهار داشت : نیروهای یگان ویژه ، هلال احمر ، اورژانس ، نیروی انتظامی ، یگان امداد ، معاون شهردارباقرشهر ، فرمانده کلانتری ، عوامل اداره گاز و برق منطقه در مکان این حادثه حضور دارند.

مسئول آتش نشانی شهرداری باقرشهر تصریح کرد : همچنان ماموران اتش انشانی ایسنگاه شماره یک و دو شهرداری باقرشهر برای یافتن فرد زیر آوار مانده در تلاش هستند .

وی گفت: یکی از واحدهای تخریب شده تولیدی بوده، یکی نانوایی و دو واحد دیگر مسکونی بوده است.

همچنین شیشه های چندین خانه از خیابان توریست در اثر این حادثه ریخته و گاز خیابان «توریست» نیز قطع است.

عملیات جستجو پس از ۶ ساعت به پایان رسید

ابوالفضل رضایی، ساعت ۱:۳۰ بامداد در جمع خبرنگاران گفت : عملیات امداد و نجات حادثه انفجار خیابان توریست باقرشهر پس از ۶ ساعت به پایان رسید .

وی افزود : با توجه به اینکه دو تیم هلال احمر در محل حادثه با سگ و دستگاه های زنده یاب حضور داشتند ، لذا پس از تلاش برای پیدا کردن فرد زیرآوار مانده ، کسی در زیر آوار یافت نشد و هلال احمر این مساله را تایید کرد.