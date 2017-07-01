به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر در سخنانی در «رم» پایتخت ایتالیا اعلام کرد که تمام مطالبات کشورهای محاصره کننده قطر ناقض قوانین بین المللی است و ارائه کنندگان آن اصلا خواهان اجرای آن نبوده اند چرا که ادله ای در حمایت از آنها ارائه نکرده اند.

وی در عین حال هدف از این مطالبات را نقض حاکمیت قطر و اعمال قیمومیت بر آن و پایان دادن به آزادی بیان در منطقه برشمرد.

وزیر خارجه قطر همچنین بر آمادگی کشورش برای گفتگو در این خصوص تاکید کرده و گفت: ما سعی می کنیم از طریق میانجیگری کویت و آمریکا مواضع سازنده ای اتخاذ کنیم.

وی افزود: مطالبات کشورهای محاصره کننده قطر مربوط به تروریسم نیست بلکه هدف از آن اعمال قیمومیت است که این امر از لحاظ بین المللی رد شده است. تروریسم برای این کشورها یعنی کسانی که از لحاظ سیاسی با آنها مخالفند.

وزیر خارجه قطر همچنین اعلام کرد که این مطالبات به معنای نقض حاکمیت قطر و هدف از آن اعمال مکانیزم نظارت بر این کشور است.

وی افزود: کشورهای محاصره کننده مجازات های دسته جمعی علیه قطر اعمال و قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد را نقض می کنند.

وی در خصوص رابطه با ایران نیز گفت: ایران کشور همسایه قطر است که مرزها و میادین گازی مشترک با آن داریم. ما خواهان روابط خوب با ایران بر اساس احترام متقابل هستیم.

وزیر خارجه قطر در پاسخ به سوالی در مورد بستن شبکه الجزیره هم «این شبکه را مایه مباهات قطر توصیف کرد».