خاطرات بزرگ مردی که جاودان خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این پیام یادآور شده است: خاطرات بی‌شماری از مرام و مردانگی و خدمات بی‌دریغ یار دیرین انقلاب اسلامی، مبارز خوشنام سال‌های دور و نام آشنای محرومان و مستضعفان که به روزگار بسیاری از مردم این دیار رنگ زیبای زندگی زد، در یاد نسل‌ها و تاریخ این مرز و بوم جاودان خواهد ماند.

متن پیام تسلیت وزیر بهداشت؛

انا لله و انا الیه راجعون

امروز بزرگ مردی از سلاله رسول‌الله (ص) و یکی از نیکان روزگار، دعوت حق را لبیک گفت و روح بلندش از کالبد زمینی به سوی اعلی علیین پرگشود.

سیدرضا نیری یار دیرین انقلاب اسلامی، مبارز خوشنام سال‌های دور و نام آشنای محرومان و مستضعفان به دیار باقی شتافت؛ اما خاطرات بی‌شماری از مرام و مردانگی و خدمات بی‌دریغش که به روزگار بسیاری از مردم این دیار رنگ زیبای زندگی زد، در یاد نسل‌ها و تاریخ این مرز و بوم جاودان خواهد ماند.

خدای را سپاس که فرصتی عنایت کرد تا چند سالی از آموخته‌ها، تجربه و عشق او به هموطنان، در عرصه سلامت بهره بگیریم و افسوس که از این پس، جای او در میان یاران و دوستان خالی خواهد بود.

ضایعه درگذشت دبیرکل مجمع خیرین سلامت را به ملت بزرگ ایران، خاندان ارجمند نیری، جامعه خیرین کشور و تمامی بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و از پروردگار قادر متعال، علو درجات آن مرحوم را که به ‌یقین در جوار رحمت معبودش مأوا گزیده، خواهانم.