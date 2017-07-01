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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۳۵

پیام تسلیت وزیر بهداشت در پی درگذشت سیدرضا نیری؛

خاطرات بزرگ مردی که جاودان خواهد ماند

خاطرات بزرگ مردی که جاودان خواهد ماند

وزیر بهداشت در پیامی ضایعه درگذشت سید رضا نیری دبیرکل مجمع خیرین سلامت را به ملت بزرگ ایران، خاندان ارجمند نیری، جامعه خیرین کشور و تمامی بازماندگان ایشان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این پیام یادآور شده است: خاطرات بی‌شماری از مرام و مردانگی و خدمات بی‌دریغ یار دیرین انقلاب اسلامی، مبارز خوشنام سال‌های دور و نام آشنای محرومان و مستضعفان که به روزگار بسیاری از مردم این دیار رنگ زیبای زندگی زد، در یاد نسل‌ها و تاریخ این مرز و بوم جاودان خواهد ماند.

متن پیام تسلیت وزیر بهداشت؛

انا لله و انا الیه راجعون

امروز بزرگ مردی از سلاله رسول‌الله (ص) و یکی از نیکان روزگار، دعوت حق را لبیک گفت و روح بلندش از کالبد زمینی به سوی اعلی علیین پرگشود.

سیدرضا نیری یار دیرین انقلاب اسلامی، مبارز خوشنام سال‌های دور و نام آشنای محرومان و مستضعفان به دیار باقی شتافت؛ اما خاطرات بی‌شماری از مرام و مردانگی و خدمات بی‌دریغش که به روزگار بسیاری از مردم این دیار رنگ زیبای زندگی زد، در یاد نسل‌ها و تاریخ این مرز و بوم جاودان خواهد ماند.

خدای را سپاس که فرصتی عنایت کرد تا چند سالی از آموخته‌ها، تجربه و عشق او به هموطنان، در عرصه سلامت بهره بگیریم و افسوس که از این پس، جای او در میان یاران و دوستان خالی خواهد بود.

ضایعه درگذشت دبیرکل مجمع خیرین سلامت را به ملت بزرگ ایران، خاندان ارجمند نیری، جامعه خیرین کشور و تمامی بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و از پروردگار قادر متعال، علو درجات آن مرحوم را که به ‌یقین در جوار رحمت معبودش مأوا گزیده، خواهانم.

کد مطلب 4018681
حبیب احسنی پور

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