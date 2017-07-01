خاطرات بزرگ مردی که جاودان خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این پیام یادآور شده است: خاطرات بیشماری از مرام و مردانگی و خدمات بیدریغ یار دیرین انقلاب اسلامی، مبارز خوشنام سالهای دور و نام آشنای محرومان و مستضعفان که به روزگار بسیاری از مردم این دیار رنگ زیبای زندگی زد، در یاد نسلها و تاریخ این مرز و بوم جاودان خواهد ماند.
متن پیام تسلیت وزیر بهداشت؛
انا لله و انا الیه راجعون
امروز بزرگ مردی از سلاله رسولالله (ص) و یکی از نیکان روزگار، دعوت حق را لبیک گفت و روح بلندش از کالبد زمینی به سوی اعلی علیین پرگشود.
سیدرضا نیری یار دیرین انقلاب اسلامی، مبارز خوشنام سالهای دور و نام آشنای محرومان و مستضعفان به دیار باقی شتافت؛ اما خاطرات بیشماری از مرام و مردانگی و خدمات بیدریغش که به روزگار بسیاری از مردم این دیار رنگ زیبای زندگی زد، در یاد نسلها و تاریخ این مرز و بوم جاودان خواهد ماند.
خدای را سپاس که فرصتی عنایت کرد تا چند سالی از آموختهها، تجربه و عشق او به هموطنان، در عرصه سلامت بهره بگیریم و افسوس که از این پس، جای او در میان یاران و دوستان خالی خواهد بود.
ضایعه درگذشت دبیرکل مجمع خیرین سلامت را به ملت بزرگ ایران، خاندان ارجمند نیری، جامعه خیرین کشور و تمامی بازماندگان تسلیت عرض میکنم و از پروردگار قادر متعال، علو درجات آن مرحوم را که به یقین در جوار رحمت معبودش مأوا گزیده، خواهانم.
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