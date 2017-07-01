یک نفر زیر آوار ناشی از انفجار باقرشهر/ آواربرداری ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رضایی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت :ساعت ۱۹ و ۲۰ دقیقه امشب خبر انفجار مهیب گاز در خیابان توریست به ایستگاه آتش نشانی شهرداری باقرشهر اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه ماموران آتش نشانی خود را سریع به محل حادثه رساندند، افزود: در این حادثه انفجار گاز در یک منزل مسکونی رخ داده است که خانه های مجاور را نیز تخریب کرده است.

رضایی در ادامه اظهار داشت:ماموران بلافاصله دو نفر را از زیر آوار بیرون کشیده و به اورژانس تحویل دادند و پس از چند دقیقه نفر سوم را نیز با موفیقت از زیر آوار نجات دادند.

مسئول آتش نشانی شهرداری باقرشهر اضافه کرد :طبق گفته شاهدان هنوز یک نفر در زیر آوار مانده است که در تلاش هستیم با کمک از سگ های زنده یاب وی را از آوارا بیرون بکشانیم.

وی در پایان گفت :علت اصلی این حادثه هنوز مشخص نشده است و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.