صادرات کره جنوبی ۱۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از زین‌هوانت، طبق گزارش دولتی ارائه شده در روز شنبه صادرات کره جنوبی در ماه جون نسبت به سال قبل ۱۳.۷ درصد رشد داشته است و به رقم ۵۱.۴ میلیارد دلار رسیده است.

طبق آنچه وزارت تجارت صنعت و انرژی این کشور اعلام کرده است صادرات کره جنوبی که تقریبا نیمی از اقتصاد این کشور وابسته به صادرات را تشکیل می‌دهد، برای هشتمین سال متوالی رشد کرد.

محموله‌های صادر شده از طریق کشتیرانی هم برای ۶ ماه پشت سر هم از ژانویه امسال رشدی دو رقمی داشت.

واردات ۱۸ درصد در طول سال رشد کرد و در ماه جون به ۴۰ میلیارد دلار رسید که این مازاد تراز تجاری ماه گذشته را به ۱۱.۴ میلیارد دلار می‌رساند.

در طول دوره ژانویه-جون، صادرات این کشور به ۲۷۹ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۵.۸ درصد رشد داشت، که این پس از نیمه دوم سال ۲۰۱۴ که صادرات به رکورد ۲۸۹.۵ میلیارد دلار رسید بیشترین مقداری است که در نیمه یک ‌سال اتفاق افتاده است.