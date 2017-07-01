بهرام رضاییان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای جذب بازیکنان مورد نظر کادر فنی تلاش ویژهای داشتهایم و امروز نیز با آلن ساندرو فیلیپه قرارداد امضا کردیم.
وی با اشاره به اینکه این بازیکن با قراردادی یک ساله به تیم پارس جنوبی جم پیوسته است، بیان کرد: با برنامهریزی صورت گرفته بازیهای تدارکاتی خوبی را برای آمادهسازی تیم برگزار میکنیم.
رضائیان با اشاره به برگزاری اردوی ارمنستان از ۱۴ تیرماه، افزود: تیم پارس جنوبی جم پیش از اعزام به ارمنستان برای برگزاری اردوی آماده سازی عصر دوشنبه دریک دیدار دوستانه به مصاف سایپا می رود.
مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی جم اضافه کرد: این دیدار بنا به خواست مهدی تارتار و موافقت دایی در زمین اختصاصی این باشگاه برگزار میشود.
تیم فوتبال پارس جنوبی جم با قهرمانی در لیگ دسته اول فوتبال کشور، امسال اولین حضور خود در لیگ برتر را تجربه میکند و علاقمندان به فوتبال در استان بوشهر چشم امیدشان به این تیم است.
نظر شما