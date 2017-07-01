به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه اتهام استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرد.

در همین راستا، فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که برخی از پایگاه های اینترنتی وابسته به گروه های تروریستی اخبار دروغ و نادرستی را درباره استفاده ارتش سوریه از گاز کلور علیه گروه تروریستی موسوم به «فیلق الرحمن» منتشر کردند که این ادعاها کاملا بی اساس است.

ارتش سوریه همچنین اعلام کرد که تا کنون از هیچ گونه سلاح شیمیایی استفاده نکرده و نخواهد کرد چرا که اصلا چنین سلاحی در اختیار ندارد.

این بیانیه می افزاید: این دروغ ها و داستان های ساختگی برای همه روشن است و گروه های تروریستی برای توجیه شکست ها و تلفات سنگین خود در مقابل ارتش سوریه دست به آن می زنند.