شهرداری گرگان از سرویس اینترنتی جابجایی مسافر حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقلو، شامگاه شنبه، در صحن علنی شورای شهر گرگان، اظهار کرد: یک مرکز سرویس اینترنتی جابجایی مسافر در گرگان دایر می­ شود و آژانس­ ها به تمایل خود در آن مرکز ثبت نام کنند.

وی در اعتراض آژانس­ داران به ایجاد چنین مرکز گفت: نگرانی مدیران کاملا طبیعی است اما با ورود تکنولوژی نمی‌توان مخالفت کرد. قرارداد با این مرکز به صورت حق­ العمل کاری است و آنان اجازه تشکیل آژانس ندارند.

وی ادامه داد: ما سعی داریم سیستم را هوشمند کنیم. اجرای این نرم­ افزار مزایایی از جمله پایین آمدن آلودگی محیط زیست، رسیدن سریع مسافر به مقصد، کاهش مصرف سوخت، کاهش استهلاک خودرو دارد.

صادقلو گفت: مدیران آژانس­ ها بهتر است در جلسات شورای تاکسی­رانی حضور داشته باشند تا از چگونگی این طرح به صورت کامل مطلع شوند.

وی در پایان سخنان خود گفت: اگر کسی از مدیران آژانس ­ها قادر به تولید نرم­ افزاری در این زمینه است ما خوشحال به همکاری با ایشان هستیم.

صفرعلی پایین محلی عضو شورای شهر گرگان هم گفت: برای تولید این نرم ­افزار شاخص­ هایی وجود دارد و برای تولید آن از سه محل باید مجوز گرفت که شامل مجوز پارک علم و پارک فناوری، مجوز سازمان تاکسی­رانی و مجوز استانداری است.

وی ادامه داد: اگر کسی از آژانس­ داران تمایل دارد، هرچه سریعتر برای گرفتن مجوز برای تولید این نرم­ افزار اقدام کند.