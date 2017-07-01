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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۴۰

شهردار گرگان:

شهرداری گرگان از سرویس اینترنتی جابجایی مسافر حمایت می کند

شهرداری گرگان از سرویس اینترنتی جابجایی مسافر حمایت می کند

گرگان- شهردار گرگان ضمن حمایت از سرویس های اینترنتی جابجایی مسافر، خواستار راه اندازی آن ها در گرگان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقلو، شامگاه شنبه، در صحن علنی شورای شهر گرگان، اظهار کرد: یک مرکز سرویس اینترنتی جابجایی مسافر در گرگان دایر می­ شود و آژانس­ ها به تمایل خود در آن مرکز ثبت نام کنند.

وی در اعتراض آژانس­ داران به ایجاد چنین مرکز گفت: نگرانی مدیران کاملا طبیعی است اما با ورود تکنولوژی نمی‌توان مخالفت کرد. قرارداد با این مرکز به صورت حق­ العمل کاری است و آنان اجازه تشکیل آژانس ندارند.

وی ادامه داد: ما سعی داریم سیستم را هوشمند کنیم. اجرای این نرم­ افزار مزایایی از جمله پایین آمدن آلودگی محیط زیست، رسیدن سریع مسافر به مقصد، کاهش مصرف سوخت، کاهش استهلاک خودرو دارد.

صادقلو گفت: مدیران آژانس­ ها بهتر است در جلسات شورای تاکسی­رانی حضور داشته باشند تا از چگونگی این طرح به صورت کامل مطلع شوند.

وی در پایان سخنان خود گفت: اگر کسی از مدیران آژانس ­ها قادر به تولید نرم­ افزاری در این زمینه است ما خوشحال به همکاری با ایشان هستیم.

صفرعلی پایین محلی عضو شورای شهر گرگان هم گفت: برای تولید این نرم ­افزار شاخص­ هایی وجود دارد و برای تولید آن از سه محل باید مجوز گرفت که شامل مجوز پارک علم و پارک فناوری، مجوز سازمان تاکسی­رانی و مجوز استانداری است.

وی ادامه داد: اگر کسی از آژانس­ داران تمایل دارد، هرچه سریعتر برای گرفتن مجوز برای تولید این نرم­ افزار اقدام کند.

کد مطلب 4018699

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