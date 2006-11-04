مهدي زابلي پور در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام اين خبر افزود : مسئله برگزاري نمايشگاه كتاب سه هفته قبل منتفي شد اما اميدوار بوديم با امكاناتي كه فراهم خواهد شد اين نمايشگاه را سال ديگر برگزاركنيم كه با گفتگوهايي كه با مسئولين فرهنگي شهر هرات و همچنين مسئولين بنياد احمد شاه مسعود داشتيم برگزاري اين نمايشگاه به طور كامل منتفي است و ما هم اكنون مشغول مطالعه روي اشكال ديگر نمايشگاه ها در اين كشور هستيم .

وي افزود : اگر اين امكان فراهم شود كه ما كتابهايمان را به افغانستان ارسال كنيم و بعد از ثبت سفارش درخواست متقاضيان كتابها را پست كنيم مي توانيم بازار كتاب اين كشور را در اختيار داشته باشيم .

مدير عامل تعاوني ناشران خراسان ( مشهد ) يادآور شد : ما هم اكنون به دنبال فراهم كردن امكاني هستيم تا از اين طريق و به هر شكل ممكن بازار هاي كتاب افغانستان را با كتابهاي چاپ شده در ايران آشنا كنيم . از طرف ديگر در افغانستان هم اقبال خوبي به كتابهاي ما دارند و تصور ما اين است كه مي توانيم راه ارسال كتاب ايران به اين كشور را هموار كنيم .

وي خاطرنشان كرد : در وهله بعد ما بازارهاي كتاب آسياي ميانه را هدف گرفته ايم و به دنبال راهي هستيم تا از طريق داير كردن شعبه نمايندگي يا ارسال از طريق پست كتابهاي چاپ شده در ايران را براي اين مناطق بفرستيم .