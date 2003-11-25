دولت ژاپن : تسليحات اتمي كوچك آمريكا ، تهديدي براي جهان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويتر سخنگوي دولت ژاپن گفت:" ژاپن يكي از نزديكترين متحدان آمريكا است اما در عين حال تنها كشوري است كه توسط آمريكا مورد تهاجم اتمي قرار گرفته است ."وي گفت:" برنامه آمريكا براي توليد سلاحهاي اتمي كوچك نبايد اهدافي غير از اهداف تحقيقاتي داشته باشد. "

سخنگوي ارشد دولت ژاپن گفت:" ايالات متحده آمريكا بخشي از بودجه دفاعي سال 2004 خود را به تحقيق پيرامون سلاحهاي اتمي كوچك اختصاص داده است اما آنها را به طور مستقيم در آرايشهاي نظامي خود به كار نخواهد برد. "

وي افزود :" آمريكا اعلام كرده است كه اين بخش از بودجه تنها براي اهداف تحقيقاتي مصرف خواهد شد و ما تصور نمي كنيم اين كشور از اين سلاحها استفاده كند . " ياسو فوكودا سخنگوي كابينه دولت ژاپن گفت:" نمي توان اجازه استفاده از اين سلاحها را به اين كشور داد ." گفتني است جرج بوش رئيس جمهور آمريكا روز دوشنبه 4013 ميليارد دلار بودجه نظامي را تصويب كرد كه اجازه تحقيق درباره نوع جديدي از سلاحهاي اتمي از قبيل تسليحات كوچك را كه توليد و گسترش آنها از سال 1993 متوقف شده بود ، مي داد .

فوكودا گفت:" اگرچه امنيت ژاپن در برابر سلاحهاي اتمي آمريكا تضمين شده است اما نبايد اجازه داد حادثه غم انگيزي نظير حملات اتمي به ژاپن دوباره تكرار شود."

اين در حالي است كه رهبر مخالفان دولت در ژاپن نيز اعلام كرد :" تسليحات اتمي كوچك تلاشهاي بين المللي را براي جلوگيري از توليد و گسترش تسليحات اتمي به خطر خواهد انداخت و سرانجام برعليه منافع آمريكا است . "

نائوتو كان رهبر حزب دمكرات ژاپن گفت: در عراق هلي كوپترهاي آمريكايي بوسيله موشكهاي زمين به هوا كه بوسيله خود آمريكا توليد شده و به دست تروريستها افتاده است منهدم مي شوند . "وي در جريان يك كنفرانس مطبوعاتي گفت:" تسليحات اتمي كوچك نيز مي توانند تهديد بزرگي باشند چرا كه به همان راحتي مي توانند به دست ديگران بيفتند ."



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