شیوا اردوئی کارگردان نمایش «داستان خرس های پاندا» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «داستان خرس های پاندا» نوشته ماتئی ویسنی یک و ترجمه تینوش نظم جو قرار است از ۱۶ تیرماه اجرای عمومی خود را در تماشاخانه پالیز آغاز کند. این اثر نمایشی پیش از این در دهه ۸۰ توسط تینوش نظم جو به صحنه رفته بود و این برای دومین بار است که اجرا می شود.

وی ادامه داد: در طول این چند سال با توجه به تغییر سیاستگذاری های وزارت ارشاد و البته خواست خود مترجم و نویسنده اجرای دیگری از این نمایش با ترجمه نظم جو به صحنه نرفته است اما از آنجا که من سال هاست مترجم اثر را می شناسم و همیشه رویای به صحنه بردن این نمایشنامه جذاب را داشتم اجازه اجرای «داستان خرس های پاندا» را از نظم جو و البته ویسنی یک دریافت کردم.

بازیگر نمایش «دیگری» درباره نگاهی که به این متن نمایشی داشته است، بیان کرد: این نمایشنامه اثری فلسفی و راجع به زندگی و مرگ است و متاسفانه در این سال ها نگاه ممیزی در بخش ظاهری اثر وجود داشته و به عمق کار دقت نشده است. به نظرم این بخش ظاهری و سطحی ۱۰ درصد از متن است و من در طول سال ها فعالیتم خط قرمزها را شناخته ام بنابراین بدون اینکه به متن ضربه بخورد، تغییرات اندکی در اجرا داده شده است.

اردوئی درباره شیوه اجرایی نمایش توضیح داد: شیوه اجرایی نمایش شیوه خاص و پیچیده ای نیست چون متن آنقدر جذاب است که نیاز به تغییری در آن احساس نمی شود. من تنها همه تلاشم را کردم که تفکر ویسنی یک را با امکانات امروزی تئاتر ایران به بهترین شکل اجرا کنم.

وی درباره انتخاب بازیگران نمایش بیان کرد: نگاهم به انتخاب بازیگر اینگونه است که بازیگر باید به معنای واقعی کلمه بازیگر باشد البته بازیگر بفروش و سرشناس بد نیست اما معتقدم بازیگر باید متناسب با متن انتخاب شود و اینکه تا چه اندازه به کاراکترهای نمایشنامه نزدیک است و چقدر توانایی اجرای آن را دارد. در این نمایش از سهیلا گلستانی و رضا مولائی به عنوان دو هنرپیشه خوش ایده و باسواد دعوت به همکاری کردم.

اردوئی افزود: سهیلا گلستانی که علاوه بر بازیگر، فیلمساز نیز است، بازیگر بسیار خوش فکر و منعطفی به حساب می آید. رضا مولائی هم جدا از اینکه همسر من است رزومه کاری مشخصی دارد و هنرمندی با استعداد و حرفه ای است. امیدوارم بتوانم این نمایش را به شکلی کارگردانی کنم که در خور شان بازیگرانم باشد.

این کارگردان در پایان صحبت هایش با وجود حساسیت هایی که ماتئی ویسنی یک دارد درباره تغییر کوچکی که در نام نمایش به وجود آمده است، عنوان کرد: طبق صحبت هایی که تینوش نظم جو با آقای ویسنی یک داشته است برایش توضیح داده شده برای اینکه به کار ممیزی وارد نشود و ایرادی به نام نمایش نگیرند تنها قرار است یک کلمه از نام اثر حذف شود که ویسنی یک نیز با این کار موافقت کرده است پس مشکلی وجود ندارد.

«داستان خرس‌های پاندا» تازه‌ترین کار شیوا اردوئی از روز جمعه ۱۶ تیرماه، ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره ۲ تماشاخانه پالیز روی صحنه می رود.

در این نمایش رضا مولائی و سهیلا گلستانی به عنوان بازیگر با اردوئی همکاری خواهند کرد و مهیار طهماسبی از گروه «پالت» انتخاب موسیقی این نمایش را برعهده دارد.

سایر عوامل گروه عبارتند از نویسنده: ماتئی ویسنی یک، مترجم: تینوش نظم جو، طراح لباس: شیوا اردوئی، موسیقی: مهیار طهماسبی، طراح پوستر و بروشور: آیدین قشلاقی، مشاور پروژه: رضا مولائی، مدیر تولید: فرشاد هاشمی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: شهرزاد دریازاده، مدیر صحنه: احمد عالی شاه، روابط عمومی و مدیر تبلیغات: علی ژیان، گرافیست جارچی: سجاد حسینی، تبلیغات مجازی: گروه جارچی، عکاس: فرهاد جاوید.