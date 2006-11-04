به گزارش خبرگزاري مهر، متن كامل اين اطلاعيه بدين شرح است:

به اطلاع آن عده از داوطلبان نمايندگي دومين مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي كه براساس نظر هيأت مركزي نظارت احراز صلاحيت نگرديده‌اند، مي‌رساند:

به استناد تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 52 قانون انتخابات و بر طبق ماده 34 آئين‌نامه اجرائي آن، حداكثر ظرف مدت 24 ساعت از تاريخ ابلاغ فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه، مي‌توانند در تهران به نشاني خيابان امام خميني ‌ـ روبروي دانشكده افسري امام علي (ع)، شوراي ‌نگهبان و يا در استان‌ها به دفاتر نظارت و بازرسي بر انتخابات استان‌هاي مربوطه مراجعه و پس از دريافت فرم،‌ شكايت خود را تنظيم و پس از تحويل، رسيد دريافت نمايند.

