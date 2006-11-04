تماشاگر نماها به 180 دستگاه اتوبوس خسارت زدند/ ميزان خسارت نسبت به سالهاي گذشته 20 درصد كاهش يافت

به گزارش خبرنگار مهر ، كارشناسان شركت واحد اتوبوسراني برآورد خسارت اوليه وارده شده به 180 دستگاه اتوبوس را بيش از 170 ميليون ريال برآورد كرده اند.

بنابر اعلام شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ، متاسفانه اموال شركت واحد بعد از مسابقات حساس به يك روند عادي تبديل شده كه عدم اتخاذ تصميم قاطع از سوي مسئولان ذيربط موجب جري تر شدن تماشاگر نماها و تشديد تخريب اموال عمومي شهر شده است.

بنابراين گزارش ، تداوم اين روند از جانب تماشاگرنماها كه علاوه بر تخريب بيت المال تهديدي جدي براي جان و مال شهروندان به حساب مي آيد امنيت جاني رانندگان زحمتكش را نيز به خطر مي اندازد.

شركت واحد اتوبوسراني براي بازي روزجمعه اين دو تيم تعداد 560 دستگاه اتوبوس و 485 دستگاه ميني بوس را از مبادي اوليه به ورزشگاه آزادي اعزام كرد.

صفرعلي نهري قاضيان مشاور مديرعامل و مديرروابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نيز در اين مورد گفت : خسارت اين ديدار نسبت به بازي گذشته 20 درصد كمتر بوده كه اين موضوع را مديون رسانه هستيم و اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند و به درصد هاي كمتري هم برسد.