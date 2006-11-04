به گزارش خبرنگار مهر، سينماگراني كه مورد خطاب ما قرار گرفتند همه متفق‌القول بودند كه سهم اكران فعلي به هيچ وجه متناسب با نياز مخاطب كودك و نوجوان نيست و نگاه حاكم بر سينماي كودك هم به تَبَع آن اصلاً در شأن سينمائي كه اين كميت مخاطب را دارد، نيست.



برخي سينماگران اتفاق چند سال اخير را كه سينماداران در انتخاب فيلم‌هاي اكران بر سينمايشان دخيل هستند، علت ديگر مهجور ماندن اين سينما مي‌دانند. طبيعي است كه وقتي به سينما صرفاً با هدف رفت و برگشت سرمايه نگاه شود، سينماداران هم ترجيح مي‌دهند به جاي نمايش فيلم كودك كه اطميناني به بازگشت سرمايه آن نيست، فيلم‌هاي تجاري روز را اكران كنند. در اين ميان تشكل و سازمان‌هائي هم كه ندرتاً براي حمايت از اكران سينماي كودك و نوجوان تشكيل شدند، به نتيجه خوبي نرسيدند و خيلي زود متوقف شدند.



علت ديگر وضعيت نابسامان فعلي را برخي هم جذابيت نداشتن موضوع فيلم‌هاي كودك دانستند و معتقد بودند بايد پذيرفت مخاطب كودك اين فيلم‌ها را نمي‌پسندد. آنچه اين مبحث در پي دارد رسيدن به اين نكته است كه برخي مطرح كردند: "مخاطب كودك‌مان را نمي‌شناسيم و از آنها عقب هستيم."



اما در مقابل برخي هم اعتقاد داشتند وقتي اين تعداد اندك فيلم كودك در طول سال به نمايش درمي‌آيد، چطور مي‌توان سليقه مخاطب را مورد تحليل قرار داد. در واقع اين عده معتقد بودند قهر مخاطب كودك از سينما مفهومي ندارد، چون فيلمي اكران نمي‌شود كه بتوان چنين حكمي صادركرد.



از آنجا كه كودكان را بايد پدر و مادر به سالن‌هاي سينما ببرند ، برخي معتقدند اين عادت در خانواده‌هاي ايراني از بين رفته، آن هم به دلايل اقتصادي، اجتماعي و ... وقتي خانواده‌ها مي‌توانند با صرف هزينه و دردسر كمتر فيلم‌هاي روز كودك را در خانه تماشا كنند، طبعاً اين سينما تنها مخاطبان بالقوه خود را هم از دست مي‌دهد.



اين مبحث در ادامه فاصله زياد ميان سينماي كودك جهان و كشورمان را هم مطرح مي‌كند. وقتي فيلم‌ها و انيميشن‌هاي كودك باكيفيت و جلوه‌هاي ويژه پيشرفته امكان تجربه‌هاي خاص خيالي را در اختيار كودك و نوجوان ما قرار مي‌دهند، چطور مي‌توان از اين سينماي محتضر انتظار رقابت در اين عرصه نابرابر را داشت؟ نكته ديگري هم كه برخي سينماگران به آن اشاره كردند به نوعي همه شمولي فيلم هاي خارجي است كه در اصل براي كودك و نوجوان ساخته مي شود و مخاطب بزرگسال را هم جذب مي كند. مانند هري پاترها، جنگ ستارگان و حتي انيميشن هاي كودكانه.



در بحث راههائي كه براي جذب مخاطب حتي به طور نيمه اجباري براي سينماي كودك و نوجوان مطرح شد، به حمايت ها و همكاري هاي وزارت آموزش و پرورش اشاره شد كه بيشتر در حد حرف و وعده بوده و در صورت عملي شدن بخشي از مشكلات اين بخش را مي توانست حل كند. هر چند در حال حاضر با اين اكران نابسامان نمي توان خرده گرفت كه چرا دانش آموزان از طرف مدارس به تماشاي فيلم هاي تجاري بزرگسال برده مي شوند!



در انتها برخي سينماگران كه به تعاريف فيلم "براي كودك" و "درباره كودك" قائل بودند اعتقاد داشتند كه رويكرد پررنگ فيلمسازان به فيلم هاي "درباره كودك" باعث شده به نوعي وجه سرگرمي و مفرح بودن براي مخاطب كودك فرموش شود و فيلم ها نقش تربيتي و آموزشي پيدا كنند كه رسالت يك فيلم كودك صرفاً اين نيست. اما برخي هم در حالي كه اعتقاد داشتند اين تعاريف قابل تفكيك نيستند، نفس پرداختن به روح كودكانه در فضاي حاكم بر فيلم را براي تعلق به سينماي كودك كافي دانستند.



به نظر مي آيد كميت و البته كيفيت دلايل مطرح شده كه سير قهقهرائي سينماي كودك و نوجوان ما را در حال حاضر ترسيم مي كند، گوياي تصوير كنوني اين سينماست: "سينماي كودك و نوجوان ما در حال احتضار است، شما هم به احترام لحظه هاي خوشي كه با آن داشته ايد، يك دقيقه سكوت كنيد!"

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