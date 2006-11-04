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۱۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۱۰

سردار رويانيان در گفتگو با مهر خبر داد:

اجراي پايلوت تست مصرف قرص هاي روان گردان براي رانندگان جاده اي

اجراي پايلوت تست مصرف قرص هاي روان گردان براي رانندگان جاده اي

پس از تاييد نتايج حاصله از اجراي آزمايشي تست مصرف قرص هاي روان گردان براي رانندگان ، اين طرح در قالب طرح كشوري در تمامي جاده ها از سوي پليس راهنمايي و رانندگي ناجا به اجرا در مي آيد.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: با توجه به اينكه آمار روز افزون مصرف قرص هاي روان گردان در تمامي كشورها و برخورد جدي پليس در رابطه با مصرف قرص هاي روان گردان از سوي رانندگان مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

سردار محمد رويانيان يادآور شد: هم اكنون پليس راهنمايي و رانندگي در حال انجام مراحل مطالعاتي و اجراي آزمايشي تست مصرف قرص هاي روان گردان براي رانندگان در برخي از جاده ها است كه پس از تاييد كيفيت كاربري آن ، در آينده نزديك اين طرح در تمامي جاده هاي كشور به اجرا در مي آيد كه طي آن نوع و ميزان مصرف اين قرص ها مشخص شده و پيگيري و برخورد پليس بر اساس آن لحاظ مي شود.

وي در خصوص اجراي تست الكل براي رانندگان يادآور شد: خوشبختانه آمار مصرف الكل از سوي رانندگان در كشور ما رقم بسيار ناچيزي است اما بنا داريم در راستاي اجراي طرح مذكور ، انجام تست الكل نيز دنبال شده و پيگيري جدي در اين خصوص از سوي پليس راهنمايي و رانندگي به ويژه در جاده هاي كشور صورت گيرد.

کد مطلب 401910

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