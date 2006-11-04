اجراي پايلوت تست مصرف قرص هاي روان گردان براي رانندگان جاده اي

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: با توجه به اينكه آمار روز افزون مصرف قرص هاي روان گردان در تمامي كشورها و برخورد جدي پليس در رابطه با مصرف قرص هاي روان گردان از سوي رانندگان مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

سردار محمد رويانيان يادآور شد: هم اكنون پليس راهنمايي و رانندگي در حال انجام مراحل مطالعاتي و اجراي آزمايشي تست مصرف قرص هاي روان گردان براي رانندگان در برخي از جاده ها است كه پس از تاييد كيفيت كاربري آن ، در آينده نزديك اين طرح در تمامي جاده هاي كشور به اجرا در مي آيد كه طي آن نوع و ميزان مصرف اين قرص ها مشخص شده و پيگيري و برخورد پليس بر اساس آن لحاظ مي شود.

وي در خصوص اجراي تست الكل براي رانندگان يادآور شد: خوشبختانه آمار مصرف الكل از سوي رانندگان در كشور ما رقم بسيار ناچيزي است اما بنا داريم در راستاي اجراي طرح مذكور ، انجام تست الكل نيز دنبال شده و پيگيري جدي در اين خصوص از سوي پليس راهنمايي و رانندگي به ويژه در جاده هاي كشور صورت گيرد.