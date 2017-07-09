رشد ۱۸درصدی مصرف گاز در سمنان/ ۶۷۸ میلیون متر مکعب گاز مصرف شد

علیرضا شریفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مصرف گاز در استان سمنان طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۱۸.۷درصدی برخوردار بود، ابراز داشت: طی این مدت ۶۷۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف شد و این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل که آمارها از عدد ۵۷۱ میلیون متر مکعب حکایت می کردند، بیشتر است البته باید گفت عمده مصرف را بخش نیروگاهی و صنعت شامل می شود.

وی با بیان اینکه ۲۷۱هزار مشترک گاز در استان سمنان وجود دارد، افزود: در سه ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۹۷۳ مشترک به تعداد مشترکان افزوده شد و این در حالی است که در سال گذشته تعداد ۹هزار و ۸۵۰ مشترک جدید را در استان شاهد بودیم.

رئیس شرکت ملی گاز استان سمنان در پاسخ به این پرسش که تعطیلی ادارات در روزهای پنج شنبه چه اثری بر مصرف گاز استان خواهد داشت، بیان کرد: مصرف گاز طبیعی اکثر ادارات دولتی در سطح استان برای گرمایش است که تعطیلی روزهای پنج شنبه بر مصارف گاز آنها در فصل گرما تأثیر قابل توجهی ندارد اما تعطیلی پنج شنبه‌ها می تواند بر مصرف معدود ساختمان های اداری که از سیستم های چیلر جذبی که برای سرمایش استفاده می کنند، مؤثر باشد.

شریفی نژاد در ادامه تصریح کرد: ۲۴۵هزار و ۲۷ خانوار استان سمنان از نعمت گاز برخوردار هستند و از این تعداد ۳۸ هزار و ۶۰۶ خانوار در مناطق روستایی مشترک گاز طبیعی هستند که طی یک سال گذشته برای بهره برداری این خانواده ها از نعمت گاز، ۱۳۵ کیلومتر شامل ۱۷کیلومتر شهری و ۱۱۸کیلومتر روستایی شبکه‌گذاری شد.

وی افزود: منابع سوخت و انرژی تجدید ناپذیر هستند لذا باید با اتخاذ تصمیم هایی در خصوص بهینه سازی مصرف سوخت به گونه ای حرکت کنیم که زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

رئیس شرکت ملی گاز استان سمنان گفت: با توجه به نام‌گذاری شعار سال به نام اقتصاد مقاومتی طبیعتا رویکرد این شرکت ملی گاز بر این اساس است تا بتواند با نهادینه شدن کاهش میزان مصرف به تحقق شعار سال کمک کند.