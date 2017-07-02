هنوز فاصله زیادی تا رعایت کامل IFRS داریم/مرحله اول فقط افشا بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی سهمانی در دومین روز از بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با بیان اینکه بانکها ۸۰ درصد از نیاز بنگاههای مالی و خانوارها را تامین می‌کنند، گفت: این در حالی است که بانکها مهمترین نهادهای مالی محسوب شده که نقش مهمی را در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به عهده دارند، این در حالی است که ساختار تامین مالی کشور نیز بر همین اساس شکل گرفته و بنابراین باید به این سیستم اهمیت داد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی افزود: در این میان اهمیت نظام بانکی در بازارهای مالی چه از دیدگاه بنگاهها و چه به لحاظ سرمایه‌گذاری، از وضعیت قابل توجهی برخوردار است و بنابراین باید شرایط را برای رشد و بلوغ آنها فراهم کرد. این در حالی است که تطابق بانکها با استانداردهای بین‌المللی نیز مهم به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: بانکها با تطبیق خود با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یک گام به جلو برای حرکت در سطح بین المللی پیش می روند، این در حالی است که ابزار اصلی انتقال گزارش‌های بانک به ذی نفعان، صورتهای مالی آنها است و گزارشگری مالی ابزار اصلی شفافیت در نظام بانکی محسوب می شود؛ به همین دلیل است که دستگاههای ناظر و ارکان نظارتی داخلی بانکی باید تلاش کنند تا این صورتهای مالی قابل اتکا باشد.

به گفته سهمانی، البته نظام بانکی کشور از دیرباز مورد اعتماد ذی نفعان بوده اند و هنوز هم مورد اعتماد مردم هستند؛ اگرچه ممکن است مشکلات هم بروز کرده باشد؛ به همین دلیل ضروری به نظر می رسد که صورتهای مالی از شفافیت لازم برخوردار باشد؛ به خصوص اینکه با پیچیدگی امروز فرآیند کسب و کار نقش موثر بانک ها به عنوان تنها شریان جذب سرمایه خارجی محسوس است.

وی اظهار داشت: با بین‌المللی شدن فرایند های تامین مالی لزوم استفاده از استانداردهای بین المللی بر هیچکس پوشیده نیست و نظام بانکی ما هنوز نیازمند اقدامات بیشتری است تا با استانداردهای روز دنیا تطبیق یابد بنابراین اجرای IFRS باید به صورت تدریجی و مرحله به مرحله صورت گیرد.

این کارشناس ارشد نظام بانکی خاطرنشان کرد: کاری که سال گذشته بانک‌ها انجام دادند و در صورت های مالی خود منتشر کردند بیشتر از بعد الزام به افشا بود تا شفافیت و هنوز فاصله زیادی تا رعایت IFRS داریم، به همین دلیل برای اجرای IFRS الزاماتی وجود دارد که یکی از آنها هزینه اجرای استاندارد است که محدودیتی برای بانک‌ها به حساب می‌آید.

سهمانی با اشاره به شرایط خاص نظام بانکی کشور، خاطرنشان کرد: به لحاظ رکود اقتصادی که سایه اش بر روی بانک ها وجود دارد مواردی مانند وصول بدهی یا امکان فروش دارایی‌ها برای بانکها سخت شده است که این محدودیت اجرای دقیق استاندارد به ویژه IFRS را سخت تر می کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید با نظام بانکی تعامل کند و بانک ها تا جایی که می‌توانند IFRS را اجرا کنند و آثار آن را در دوره طولانی تری مدنظر قرار دهند.