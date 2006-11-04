برترين داستان و رمان دفاع مقدس معرفي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دربخش " رمان " كتابهاي " شطرنج با ماشين قيامت " نوشته حبيب احمد زاده ، " سه دخترگل فروش " نوشته مجيد قيصري ، " عشق و نفرت " تاليف نعمت الله سليماني " ، " كوچ پرستوها " نوشته مهشيد نوري و " گل انارها را باد برد " تاليف هادي حكيميان به عنوان نامزد دريافت بهترين كتاب سال دفاع مقدس معرفي شده اند .



در بخش " مجموعه داستان " هم كتابهاي " وقتي جنگ تمام شود " نوشته ساسان ناطق ، " عصر جمعه ها " نوشته فرزاد قائمي ، " يكي از اين شبها " تاليف حسن شكاري ، " بيست و يك داستان " نوشته داود غفارزادگان و " قصه 84 " كاري از مصطفي مستور به مرحله نيمه نهايي راه يافته اند ، تا همزمان با روز كتاب و كتابخواني به بهترين كتابهاي ارسال شده در اين حوزه جوايزي اعطا شود .



داوري آثار ارسالي به اين بخش ها را امير حسين فردي به عنوان سرگروه ، شهرام شفيعي ، حميد رضا شاه آبادي ، كامران پارسي نژاد و قاسمعلي فراست بر عهده دارند . دهمين دوره انتخاب بهترين كتاب سال دفاع مقدس روز 24 آبان ماه هم زمان با روز كتاب و كتابخواني برگزار مي شود .

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