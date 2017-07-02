به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، کریم حبیبی انبوهی با اعلام این خبر افزود: با برنامه ‌ریزی‌ انجام شده، این دوره به تفکیک بخش‌های مختلف استان و در مرکز هر بخش برگزار خواهد شد و تا پیش از شروع بکار دوره جدید فعالیت شوراها به پایان خواهد رسید.

وی بیان کرد: این دوره در دو سطح مقدماتی وتکمیلی برگزار می شود که دردوره مقدماتی جایگاه شوراها در آموزه‌های دینی و نظام اجرایی کشور و نیز قوانین بالادستی،شرح وظایف ومسئولیت شورا در قانون، وظایف ذاتی و معاضدتی شوراها،محدودیت‌ و ممنوعیت‌های شوراها، نحوه تعامل شوراها با دستگاه‌های اجرایی، نقش شوراها در اقتصاد مقاومتی، وظیفه شوراها در صیانت از محیط زیست و مدیریت پسماند روستایی تدریس خواهد شد.

حبیبی انبوهی یادآورشد:در دوره تکمیلی پس از روی کار آمدن شوراها در نیمه دوم امسال مسائلی در خصوص آشنایی شوراها با مباحث مالی و فنی دهیاری ها تدریس خواهد شد.

وی گفت: اولین دوره مدیریت روستایی شوراهای اسلامی روستا از روز شنبه ۱۰ تیرماه در شهرستان البرز و با حضور اعضای شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد و به تدریج در سایر بخش‌ها به مدت ۱ ماه ادامه خواهد یافت.

استان قزوین دارای ۸۷۶ روستای دارای سکنه و بالغ بر ۳۰۰۰ نفر منتخبین مردم روستاها در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی است.