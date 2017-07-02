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۱۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

- مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین:

دوره آموزشی مدیریت روستایی ویژه شوراهای اسلامی برگزار می‌شود

دوره آموزشی مدیریت روستایی ویژه شوراهای اسلامی برگزار می‌شود

قزوین- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گفت:به منظور آشنایی روستائیان با شرح وظایف و مسئولیت‌های شوراها، دوره آموزشی مدیریت روستایی ویژه منتخبین شوراها در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، کریم حبیبی انبوهی با اعلام این خبر افزود: با برنامه ‌ریزی‌ انجام شده، این دوره به تفکیک بخش‌های مختلف استان و در مرکز هر بخش برگزار خواهد شد و تا پیش از شروع بکار دوره جدید فعالیت شوراها به پایان خواهد رسید.

وی بیان کرد: این دوره در دو سطح مقدماتی وتکمیلی برگزار می شود که دردوره مقدماتی جایگاه شوراها در آموزه‌های دینی و نظام اجرایی کشور و نیز قوانین بالادستی،شرح وظایف ومسئولیت شورا در قانون، وظایف ذاتی و معاضدتی شوراها،محدودیت‌ و ممنوعیت‌های شوراها، نحوه تعامل شوراها با دستگاه‌های اجرایی، نقش شوراها در اقتصاد مقاومتی، وظیفه شوراها در صیانت از محیط زیست و مدیریت پسماند روستایی تدریس خواهد شد.

حبیبی انبوهی یادآورشد:در دوره تکمیلی پس از روی کار آمدن شوراها در نیمه دوم امسال مسائلی در خصوص آشنایی شوراها با مباحث مالی و فنی دهیاری ها تدریس خواهد شد.

وی گفت: اولین دوره مدیریت روستایی شوراهای اسلامی روستا از روز شنبه ۱۰ تیرماه در شهرستان البرز و با حضور اعضای شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد و به تدریج در سایر بخش‌ها به مدت ۱ ماه ادامه خواهد یافت.

استان قزوین دارای ۸۷۶ روستای دارای سکنه و بالغ بر ۳۰۰۰ نفر منتخبین مردم روستاها در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی است.

کد مطلب 4019278

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