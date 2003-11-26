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۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۱۷

براي بازي با سايپا

پرسپوليس بدون ملي پوشانش تمرين كرد

تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس براي بازي با سايپا از عصر روز سه شنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" بازيكنان پرسپوليس پس ازپيروزي يك برصفرخود مقابل شموشك ازعصرروزسه شنبه تمريناتشان را براي بازي با سايپا درزمين چمن كارخانه ايران تايرآغازكردند . در اين تمرين همه بازيكنان پرسپوليس بغيرازچهار ملي پوش اين تيم يعني علي دايي ، يحيي گل محمدي ، حامد كاويانپور و جواد كاظميان حضور داشتند و زير نظر وينكو بگوويچ به تمرينات تاكتيكي و كارهاي تركيبي پرداختند.
براساس تصميم بگوويچ پرسپوليس روزهاي چهارشنبه ، پنجشنبه، جمعه و شنبه را به تمرين خواهد پرداخت تا خود را براي بازي روز يكشنبه مقابل سايپا آماده كند. اين بازي در چارچوب رقابتهاي هفته يازدهم ليگ برتر در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد. پرسپوليس براي اين بازي تنها مهرداد ميناوند را به علت سه اخطاره بودن در اختيار نخواهد داشت .
کد مطلب 40193

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